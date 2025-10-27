"색상·형태·향 뛰어나" 지리산 산삼 24뿌리 발견…감정가 1억2800만원

사람 손 닿지 않는 천종산삼

"40㎝ 뿌리 길이에 80년산"

전북 남원 지리산 일대에서 천종산삼 24뿌리가 발견됐다.

지리산에서 발견된 천종산삼. 한국전통심마니협회, 연합뉴스

27일 한국전통심마니협회(이하 심마니협회)는 전북 남원시 운봉읍의 지리산 자락에서 천종산삼 24뿌리가 무더기로 발견됐다고 밝혔다.

감정가격은 1억2800만원이다.

천종산삼은 사람 손이 닿지 않는 산속에서 자연 상태로 4대 이상을 거치며 자란 산삼을 뜻한다.

심마니협회에 따르면 이들 산삼 약초꾼 정모씨(66)가 암반으로 이뤄진 해발 700여ｍ의 계곡에서 발견했다.

감정 결과, 가장 큰 어미산삼(모삼)은 뿌리 길이 40여㎝의 80년 이상 된 것으로 추정된다. 24뿌리의 전체 무게는 152g이다.

정형범 한국전통심마니협회장은 "색상과 형태, 향, 맛이 매우 뛰어난 산삼"이라 말했다.

한편 천종산삼은 지난 5월에도 발견된 바 있다. 경남 함양 출신 약초꾼 66세 황수철씨는 함양 지리산 자락에서 70년근 이상 추정되는 천종산삼 30뿌리를 찾아냈다. 이들 산삼의 감정가는 1억7000만원으로 측정됐다.





윤슬기 기자



