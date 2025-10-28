[비즈리더]강덕현 알에스오토메이션 대표 "피지컬AI 핵심 기술 내재화로 글로벌 수요 대응"

피지컬AI 기반 모션제어 풀스택 내재화 국내 유일 기업

커지는 전방시장에 발맞춰 R&D 및 생산능력 강화

" 알에스오토메이션 알에스오토메이션 140670 | 코스닥 증권정보 현재가 12,730 전일대비 120 등락률 -0.93% 거래량 124,549 전일가 12,850 2025.10.27 15:30 기준 관련기사 [증권신고서 읽는 기자]실적 부진에 400억 유증 나선 알에스오토메이션[특징주]알에스오토, 요격미사일 핵심기술 국산화…다수 방산기업 잇달아 문의알에스오토메이션, '하노버 메세 2025'서 스마트튜닝 컨트롤 플랫폼 공개 전 종목 시세 보기 close 은 단순 제조기업이 아닌 '피지컬AI 플랫폼 전문기업'으로 거듭나고 있습니다. 현재 회사는 전방 산업의 폭발적 성장세에 올라타기 위한 준비를 마친 상태입니다."

강덕현 알에스오토메이션 대표는 27일 아시아경제와 만나 자사의 현 상황에 대해 이같이 밝혔다.

알에스오토메이션은 피지컬AI(Physical AI) 기술을 기반으로 로봇·스마트팩토리 핵심 부품과 제어 솔루션을 자체 기술로 개발·공급하는 기업이다. 주요 사업은 ▲모션제어 ▲센서 ▲피지컬AI 플랫폼 ▲전력제어 솔루션 등이다.

컨트롤러, 서보드라이브, 엔코더, 스마트튜닝 소프트웨어를 자체 기술로 수직 통합해 '모션 제어 풀스택'을 구축했으며, 최근에는 모터·드라이브·엔코더·AI 알고리즘을 통합한 일체형 구동 모듈(스마트액추에이터) 개발을 추진하고 있다. 이 기술은 휴머노이드와 방산 로봇 등 고정밀 제어가 필요한 산업에서 핵심 부품으로 주목받고 있다.

강 대표는 "알에스오토메이션의 가장 큰 강점은 '피지컬AI 기반 모션제어 풀스택'을 자체적으로 내재화한 국내 유일 기업이라는 점"이라며 "상위 컨트롤러부터 서보드라이브, 모터, 센서까지 통합 공급이 가능해 제품 성능, 원가, 납기, 커스터마이징을 모두 최적화할 수 있다"고 설명했다.

알에스오토메이션의 주력 전방 산업은 휴머노이드 로봇·스마트제조, 방산, AI 데이터센터 전력 인프라 시장이다. 최근 이 업계는 피지컬AI와 휴머노이드 상용화, 데이터센터 전력 인프라 초과 성장 등이 동시에 펼쳐지는 국면에 진입했다. 전방 수요 확장이 알에스오토메이션의 중장기 매출 성장으로 이어지는 구조가 마련된 셈이다.

그는 "알에스오토메이션은 풀스택 모션제어, 센서 국산화, 전력 제어 등 세 축을 패키지로 제시해 휴머노이드·방산 분야에서는 로봇 본체 및 구동계로, 데이터센터 분야에서는 전력 인프라의 핵심 모듈 공급자로 포지셔닝을 강화하고 있다"고 말했다.

알에스오토메이션은 약 400억원 규모의 주주배정 유상증자를 진행하고 있다. 유증 자금은 ▲R&D 45%(약 180억원) ▲시설투자 20%(80억원) ▲운영자금 19.9%(약 79억원) ▲채무상환 15.1%(60억원) 등에 사용할 계획이다. 단순 자금 조달이 아닌, 피지컬AI와 휴머노이드 중심으로 시장 확장을 하기 위한 전략적 투자다.

먼저 R&D는 AI 컨트롤 소프트웨어 플랫폼, 엣지 컴퓨팅 기반 드라이브, 온머신·휴머노이드 구동모듈 개발에 집중될 예정이다. 시설투자는 생산능력(CAPA) 확충과 사이버 보안 인프라 강화, 생산효율 제고에 쓰이며, 운영자금은 미주법인 영업 확대 등 글로벌 진출 가속에 활용될 계획이다.

유상증자 후 알에스오토메이션에서 기대할 수 있는 포인트는 '글로벌 전략 파트너십 확대'다. 알에스오토메이션은 미국 산업자동화 1위 기업 로크웰오토메이션과 2022년부터 5년간 630억원 규모의 공급 계약을 맺고 차세대 스마트 모터 컨트롤러(SMC)를 공동 개발하고 있다. 최근 글로벌 고객사들로부터 최고 수준의 보안성과 안정성을 인정받았으며 상용화 시 해외 매출 비중이 현재 40%에서 60% 이상으로 높아질 전망이다.

또한 휴머노이드용 일체형 구동 모듈의 상용화도 기대된다. 강 대표는 "일체형 구동 모듈이 2027년 상용화되면 휴머노이드 산업 내 핵심 부품사로 자리 잡을 가능성이 크다"며 "특히 정전용량식 엔코더, 서보드라이브, 프레임리스 모터의 일체형 구동 모듈은 국방 로봇의 '표준형 관절 구동부'로 설계 중이라, 정부의 '피지컬 AI 1등 국가' 비전과도 맞물려 수혜가 예상된다"고 설명했다.

아울러 "방산 분야에서는 국산 정전용량식 엔코더의 양산이 본격화되고 데이터센터 분야에서도 전력제어 장치 매출 역시 지속 성장세를 이어갈 것"이라며 "알에스오토메이션은 북미, 유럽, 인도 등 해외 매출을 2030년까지 4배 확대한다는 목표를 갖고 이번 유증으로 확보된 자금을 활용할 것"이라고 말했다.





