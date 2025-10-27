한국문화예술위원회, 美 뉴뮤지엄 뉴잉크 프로그램에 한국 예술가 지원

매년 예술가 1인 지원

2025년 이유리 작가 선정

한국문화예술위원회는 2025년부터 미국 뉴욕의 뉴뮤지엄이 진행하는 국제 레지던시이자 문화예술 인큐베이터 뉴잉크 프로그램에 참가하는 한국 예술가를 지원한다.

뉴잉크 프로그램은 뉴뮤지엄이 2014년부터 추진한 최초의 미술관 주도형 문화 인큐베이터로, 매년 공모로 선정된 참가자들에게 약 1년에 걸쳐 예술·디자인·기술 분야 창작자들의 실험과 협업을 지원하고, 멘토링 및 워크숍, 네트워킹, 프로젝트 발표 등 다양한 기회를 제공한다.

12주년을 맞이한 올해에는 74명의 예술가, 콜렉티브, 비영리기관 및 스타트업 등이 선정됐고, 오는 2025년 9월부터 2026년 6월까지 뉴뮤지엄이 지향하는 사회적 가치를 반영한 5개의 트랙-예술 & 코드(Art & Code), 창의 과학(Creative Science), 확장 현실(Extended Realities), 사회적 건축(Social Architecture), 협력 연구(Cooperative Studies)에 참여하며 각자의 프로젝트를 발전시켜 나갈 예정이다.

아르코는 2024년 뉴뮤지엄과 업무협약을 맺고 해외 레지던시 참가 지원사업의 일환으로 2025년부터 2027년까지 매년 뉴잉크 프로그램에 선정된 한국 예술가 1인을 공식적으로 지원한다. 2025년 참가 예술가 선정을 위한 한국예술가 대상의 별도 공모 및 심의 절차를 통해, 103명의 지원자 중 이유리 작가가 최종 선정돼 아르코의 지원을 받을 예정이다.

또한, 이 공모 절차를 통해 안효주, 얄루(임지연), 최진석 총 3명의 한국 작가들에게도 참가 기회가 주어져, 2025년 총 4명의 한국 작가가 뉴잉크 프로그램에서 활동할 예정이다. 이번 지원을 통해 역대 최다 한국 작가가 뉴잉크 프로그램에 동시 참여하게 됐으며, 이는 국내 예술가의 글로벌 진출 확대를 위한 문화예술기관의 의미 있는 지원 사례로 볼 수 있다.

정병국 아르코 위원장은 "뉴잉크를 통해 다양한 한국 예술가들이 뉴욕 중심의 글로벌 창작 네트워크에 안정적으로 자리매김하고, 국제무대에서 창작 역량을 펼칠 기회를 갖게 되길 기대한다"고 밝혔다.

뉴뮤지엄(New Museum)은 1977년에 설립된 뉴욕 맨해튼에서 동시대 미술을 전문적으로 다루는 유일한 미술관으로, 실험적 예술가들의 전시 및 시각문화의 새로운 담론을 선도해왔다. 뉴잉크는 뉴뮤지엄이 지속해서 추구해 온 새로운 예술과 아이디어에 대한 헌신을 확장하기 위한 비영리 플랫폼으로, 다양한 분야의 창의적인 실천가와 예술가들이 새로운 창작 프로젝트와 비즈니스를 발전시킬 수 있도록 지원한다. 특히 지난 11년간 700명이 넘는 참가자, 매년 130명 이상의 멘토와 120명 이상 기업가의 참여, 총 2890만달러의 투자 자본을 유치, 384개의 기업 설립 및 유지, 뉴욕시 내 686개 일자리를 창출 등의 성과를 달성하며 예술생태계와 창의 산업 전반에 새로운 모델을 제시하고 있다.

아르코는 그동안 전 세계 주요 문화예술기관 및 레지던시 기관과 파트너십을 구축해 한국 예술가들의 해외 창작 거점을 꾸준히 확장해왔다. 앞으로도 다양한 국가에서 여러 분야의 예술가들이 국제적인 연구와 창작을 이어갈 수 있도록 지원 확대해 나갈 예정이다.





