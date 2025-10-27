전남대병원, 영상의학 기술집약 '소마톰 포스' CT장비 도입

최첨단 CT 소마톰 포스 사진.
전남대학교병원은 최신 영상의학 기술이 집약된 첨단 CT 장비 '소마톰 포스(SOMATOM Force)'를 도입해 본격 가동에 들어갔다고 27일 밝혔다.
전남대병원은 최근 1동 2층 영상의학과 CT실에서 정 신 원장, 윤경철 부원장, 김영민 사무국장, 최명이 간호부장, 백병현 영상의학과장 등이 참석한 가운에 최첨단 CT 가동식을 열었다.
소마톰 포스는 기존 CT장비와 달리 두 개의 X-선과 튜브 검출기(Detector)를 탑재한 3세대 듀얼소스(dual-source) CT로, 보다 빠르고 정확한 영상 획득이 가능하다. 초당 약 74cm의 촬영 속도를 구현해 비만·무의식 환자, 호흡 조절이 어려운 환자 등에서도 고품질 영상을 얻을 수 있다.
또 0.3㎜ 수준의 미세 병변까지 구별할 수 있을 정도로 해상도가 높아 뇌, 심장, 복부 등 전 영역의 영상진단에 폭넓게 활용할 수 있다. 특히 최신 IR(Iterative Reconstruction) 기법과 AI(Artificial Intelligence) 기반 영상 재구성 기술이 적용돼 초저선량 X-선 촬영과 소량의 조영제만으로도 선명한 영상을 제공한다.
이 장비를 통해 신장 기능이 저하된 환자나 중환자에서도 조영제 부작용을 최소화하면서 피폭선량을 대폭 줄일 수 있어 환자 안전과 검사 효율성을 동시에 향상시켰다는 평가다.
전남대병원 관계자는 "소마톰 포스 도입으로 정밀한 영상진단이 필요한 중증환자나 응급환자에게 더욱 신속하고 정확한 검사를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 첨단 의료장비 확충을 통해 지역의료 발전과 환자 안전 중심 의료서비스 강화를 이어가겠다"고 말했다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>