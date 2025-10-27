부여에서 청주공항까지 환승 없이! 초광역 시외버스 운행



부여·공주·청주 잇는 초광역 관광교통 혁신 사업 본격 가동



부여군청 전경 AD 원본보기 아이콘

충남 부여군이 청주국제공항과 직통으로 연결되는 초광역 시외버스 노선 운행에 들어갔다. 그동안 여러 번 환승해야 했던 불편이 해소되면서 부여와 공주, 청주를 잇는 관광·교통 네트워크가 한층 강화될 전망이다.

부여군은 27일 부여~공주~오송역~청주공항을 연결하는 초광역 시외버스가 운행을 시작했다고 밝혔다.

이번 노선은 부여군, 공주시, 청주시가 공동 추진 중인 '초광역 관광교통 혁신 지구 사업'의 일환으로, 군민 교통 편의 증진과 국내외 관광객의 부여 접근성 향상을 목표로 한다.

그동안 청주공항을 이용하기 위해 여러 차례 환승해야 했던 불편이 해소돼 이동 시간이 크게 단축될 전망이다.

시외버스는 하루 왕복 4회 운행되며, 예매와 발권은 부여시외버스터미널 내 키오스크를 통해 가능하다.

군은 오는 11월부터 관광 수요응답형(DRT) 서비스를 시범 도입해 궁남지, 정림사지, 백제문화단지 등 주요 관광지와 KTX 공주역을 잇는 맞춤형 교통체계를 구축할 계획이다.

군 관계자는 "초광역 시외버스 개통은 교통 인프라 확충과 관광 접근성 향상에 큰 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 지역 간 연계를 강화해 부여 관광의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>