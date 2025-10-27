홈플러스, 역대급 블랙 세일 'BLACK 홈플런'…최대 80% 할인

10월 30일~11월 12일까지 진행

마트·온라인·익스프레스·몰 전 채널서 진행

홈플러스가 10월 30일부터 11월 12일까지 유통가 최대 할인 경쟁이 펼쳐지는 블랙 프라이데이 시즌을 맞아 가을 첫 대규모 슈퍼세일 'BLACK 홈플런' 행사를 연다고 27일 밝혔다. 홈플러스는 28년간 쌓아온 홈플러스의 유통 노하우를 바탕으로 전사적 역량을 총동원한다는 방침이다.

단 2주간 열리는 이번 행사에는 마트·온라인·익스프레스·몰 전 채널이 총출동한다. 한우, 삼겹살, 사과, 밀감, 생굴 등 가을 신선 먹거리부터 빼빼로데이·수능 시즌 행사 상품과 주방·생활용품 등 각종 생필품까지 다양한 상품을 엄선해 최대 80% 할인가에 판매한다. 지난 7월에 열린 썸머 슈퍼세일 '홈플런 NOW'에서 마트 오픈런 열풍을 이끌었던 초저가 '홈플런딜'부터 인기 신선식품 '최대 반값', 카테고리별 '1+1' 등 풍성한 혜택을 준비했다.

홈플러스 몰에서는 10월 30일부터 11월 9일까지 전국 49개 매장에서 두 차례에 걸쳐 'BLACK 홈플런, 몰빵데이 시즌3' 행사를 개최한다. 각 점포에 입점한 패션, 리빙, 식음 등 약 70여개의 브랜드가 참여해 합리적 구매 기회를 선보인다. 특히, 패션·리빙 카테고리에서는 가을 시즌 막바지 세일 물량 및 겨울 기획 특가 상품을 집중적으로 확보해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

'몰빵데이 시즌3' 이용 고객 대상 사은품 증정 행사도 기획했다. 10월 30일부터 11월 2일까지 몰에서 5만원 이상 구매 시 랜덤 사은품이 담긴 '황금 봉투(일 100개 한정)'를 증정하고, 동기간 10만원 이상 구매 고객에게는 '스텐 물코 냄비' 또는 '3절 나눔 접시(2입)'를 선착순 증정한다.

이벤트도 풍성하게 마련했다. 먼저, 마트·몰에서는 10월 30일부터 11월 12일까지 마이홈플러스 멤버십 회원 및 앱 설치 고객을 대상으로 구매금액 5만 원당 스탬프 1개(일 최대 2개)를 지급한다. 또, 스탬프 4개를 모은 고객에게는 11월 13~19일까지 5만 원 이상 구매 시 사용 가능한 1만 원 할인쿠폰을 준다.

온라인에서는 10월 30일부터 11월 12일까지 모든 방문 고객을 대상으로 '전 국민 100% 당첨 BLACK 홈플런 코인 미션' 이벤트를 진행한다. ID 당 1일 1개 코인을 모을 수 있고, 각 코인에는 시크릿 쿠폰이 들어있다. 코인 4개를 모으면 최대 2000원 할인(99% 중복 쿠폰) 혜택을 추가 제공한다. 더불어, 장바구니에 담기만 하면 10포인트의 마일리지를 지급하는 '장담 이벤트'도 열린다. 월~수요일에는 더블 적립 혜택도 선사한다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 "블랙 프라이데이 시즌에도 고객들이 물가 걱정 없이 장보기를 즐기실 수 있도록 가을 대규모 슈퍼세일 'BLACK 홈플런'을 새롭게 선보인다"라며 "어려운 상황에서도 변함없이 홈플러스를 찾아 주시고 응원해 주시는 고객들에게 보답하기 위해 28년간 집약한 홈플러스의 유통 노하우를 총동원한 만큼 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.





