"외모도 능력"…美 빅테크 중년남이 성형외과 찾는 이유는

WSJ, IT업계 종사자 세태 보도

안면·목 거상, 눈꺼풀 수술 등 인기

경쟁이 치열한 미국 빅테크 업계 중장년층 남성 종사자 사이에서 안면거상(페이스리프트), 목 거상, 눈꺼풀 수술 등 성형수술이 인기를 끌고 있다.

24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 캘리포니아 베벌리힐스의 한 성형외과 의사는 최근 5년 새 IT업계 남성들의 성형외과 수요가 5배로 증가했다고 말했다. 또 IT 대기업 밀집 지역인 샌프란시스코의 성형외과 의사는 안면거상 수술을 상담하는 남성이 코로나19 이전 대비 25% 늘었다고 전했다. 같은 기간 눈꺼풀 수술 상담은 50%나 증가했다.

"늙어 보이면 '쓸모없는' 사람으로 취급"

샌프란시스코의 성형외과 의사 티머시 마텐 원장은 WSJ에 "우리 사회는 전통적으로 여성에게 더 젊어 보여야 한다는 압박을 가해왔지만, 이제 남녀 모두 같은 걸 느낀다"며 "늙어 보이면 '쓸모없는' 사람으로 취급되는 실리콘밸리에서는 특히 더 그렇다"고 말했다. 이 지역의 30대 남성은 대개 보톡스, 필러 등 비수술적 처치를 선택한다. 그러다 40대에 들어서면서부터 남성들은 절개 부위를 줄여 회복도 빠른 '미니 안면거상' 등 수술적 처치를 선택하기 시작한다.

이러한 업계의 약육강식 풍조뿐 아니라 코로나19 대유행으로 인한 재택·원격근무 확산도 성형수술 수요 증가에 큰 영향을 끼쳤다고 WSJ은 분석했다. 원격근무 덕분에 충분한 회복 기간을 확보할 수 있게 되면서 복잡한 성형수술도 쉽게 결단할 수 있게 됐다는 것이다. 원격회의 시스템에서 카메라를 통해 자기 얼굴을 반복해서 바라볼 기회가 많아지면서 외모를 개선하고 싶다는 수요가 커졌다는 분석도 나온다.

비만치료제 사용 증가도 또 다른 원인 중 하나다. 한 성형외과 의사는 "급격한 체중 감소로 얼굴 피부가 다소 늘어진 사람들이 안면거상 등 성형수술을 상담한다"고 했다.

간단한 수술도 2000만원…최고 2억원

업계 종사자들의 비교적 높은 소득 수준도 성형수술 수요 증가와 관련 있다. WSJ의 취재에 응한 성형외과 의사들은 안면거상·목 거상 수술에 15만달러(약 2억원) 정도를 받는다. 상대적으로 간단한 수술인 '미니 안면거상'도 최소 1만5000달러(약 2000만원)부터 시작하고, 눈꺼풀 수술도 5000~1만달러(700만~1400만원)에 이른다.

50대 후반에 안검성형술을 받은 한 남성은 "(수술)직후에는 상당히 끔찍해 보였지만 약 3주 뒤 부기가 가라앉고 나서는 직장에서 훨씬 자신감이 생겼다. 새로운 모습이 마음에 들었다"고 만족해했다.

마텐 원장은 "과거 남성은 뛰어난 능력을 갖추면 외모와 상관없이 존경받았으나 여성은 아무리 뛰어난 능력이 있더라도 멋진 외모를 함께 갖춰야 했다"며 "이제 남성들도 능력뿐 아니라 외모 관리도 중요하다고 생각한다"고 설명했다.





