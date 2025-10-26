日, 곰 마을 습격에 6개월간 170여명 사상

일본에서 곰이 마을에 나타나 사람을 공격하는 사례가 이어지고 있다.

아사히신문은 올해 4월부터 10월22일까지 곰의 공격으로 죽거나 다친 172명 중 66%인 114명은 산림 권역이 아닌 주민 생활권에서 피해 본 것으로 집계됐다고 26일 보도했다.

4∼6월에만 해도 등산이나 산나물 채취 등 숲을 찾았다가 곰의 공격을 받은 사상자가 다수였다. 7월부터는 주민 생활권 사상자가 전체 80%를 차지했다.

피해가 빈발하고 있는 아키타현의 경우 10월 들어서만 25명이 주민 생활권에서 공격당했다.

지난 20일에도 아키타현 유자와시 중심가에 나타난 곰이 남성 4명을 공격했다. 그 뒤 이 곰은 역 근처 민가에 들어가 있다가 약 120시간이 경과한 25일 새벽에야 상자형 덫에 포획됐다.

일본은 생활권의 곰 피해가 증가하자 조수보호관리법을 개정해 올해 9월부터는 시가지에서도 곰 포획에 엽총을 사용할 수 있도록 하는 등 대책을 강화했다. 하지만 충분한 대응은 되지 않는 상황이다.

2025년도(2025년 4월∼2026년 3월) 들어 곰에 의한 사망자는 10명이다. 종전 최다인 2023년도 6명을 넘어섰다.

올해 마을을 습격하는 곰에 의한 피해가 늘어난 배경으로는 숲에서 곰의 먹이가 되는 도토리 등 나무 열매가 흉년을 맞은 점이 꼽힌다. 또한 곰 개체수 증가 등 근본적인 요인도 거론된다.





