정진욱 "자율주행 기술, 국내 기업 가치 저평가"

"정부, 정책금융·전략적 펀드 등 역할을"

"광주, 자율주행 인프라 구축의 최적지"

정진욱 더불어민주당 의원.

대한민국 자율주행 기술이 세계적 수준임에도 불구하고, 국내 기업들의 기업가치 평가는 턱없이 낮게 책정돼 있다는 지적이 제기됐다.

더불어민주당 정진욱 의원(광주 동남갑)은 지난 24일 산업통상자원부 종합감사에서 국내 자율주행 산업의 잠재력과 현실 간 괴리를 꼬집으며 정부의 적극적인 지원책 마련을 촉구했다.

정 의원은 "한국의 자율주행 기술은 세계 11위 수준이지만, 유사한 기술력을 가진 해외기업들이 5조~10조원의 기업가치를 인정받는 데 비해 국내 기업은 약 3,000억원 수준에 머물고 있다"고 밝혔다.

글로벌 컨설팅사 가이드하우스 인사이트 평가에서 오토노머스에이투지가 테슬라보다 앞선 세계 11위를 기록하는 등 국내 기술력은 이미 세계 최고 수준과 2~3년 정도의 격차만을 보이고 있어 충분히 극복 가능하다는 것이 업계의 분석이다.

정 의원은 저평가된 국내 자율주행 기업의 가치를 현실화하기 위해 산업은행 등 정책금융기관이 선도적으로 투자해야 한다고 강조했다. 또 산업부는 국가 핵심기술 보유 기업을 대상으로 한 전략적 투자펀드를 조성·운영해야 하며, 실증특례 기업에 대해서는 해외투자 승인 절차를 간소화해 투자 활성화를 유도할 필요가 있다고 역설했다.

정 의원은 현대차, 통신3사, 대형 건설사 등 상용화 인프라를 가진 국내 대기업들이 스타트업과 공동 R&D, 공동 실증(PoC), 공동 조달 등의 구조적 협업체계를 구축해 대량 양산체제를 만든다면 미·중과의 격차를 충분히 줄일 수 있다고 내다봤다.

정 의원은 한·미 FTA에 포함된 미국산 자동차의 상호인증 조항을 언급하며, 한국도 향후 FTA나 포괄적경제동반자협정(CEPA·RCEP 등) 협상에서 한국정부 인증을 받은 자율주행차는 일정 대수까지 상호인증으로 수출 가능하도록 조항을 추가하는 방안을 제안했다. 이는 국내 자율주행 산업이 해외시장에 더욱 빠르게 진출할 수 있는 계기가 될 것이라는 기대를 모으고 있다.

정 의원은 특히 광주가 AI 모빌리티 국가시범도시를 추진 중이며, 자율주행 상용화의 실증 중심이 될 잠재력이 충분하다고 강조했다. 자율주행차 보관·충전·정비 등 전용 인프라 구축 시급성을 피력하며, 광주·전남권에 자율주행 전용 정비 거점을 조성하면 지역 분산형 산업생태계 구축에 큰 도움이 될 것이라고 제언했다.

한편 정 의원은 산업통상부 장관과 통상교섭본부장을 향해 "이후 통상협상에서 자율주행차 상호인증 조항 도입을 검토해 달라"며 "부처 간 협의해서 국가 핵심기술 기업 가치를 현실화하는 방안을 논의해 달라"고 주문했다. 또 "자율주행 산업은 미래 모빌리티 경쟁력의 핵심이자 국가기술주권 문제인 만큼 정부가 산업생태계 전반의 제도적 뒷받침에 나서야 한다"고 당부했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



