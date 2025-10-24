광주시, 주요 하천에 '다슬기·치어 25만 마리' 방류…생태계 복원 박차

광주시, 제16회 다슬기·치어 방류행사 개최

경기 광주시는 건강한 자연생태계 복원과 수자원 조성을 위해 24일 청석공원에서 '제16회 다슬기 치패 및 치어 방류행사'를 개최했다.

방세환 광주시장이 건강한 자연생태계 복원과 수자원 조성을 위해 24일 청석공원에서 '제16회 다슬기 치패 및 치어 방류행사'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사는 전국자연보호중앙회 경기동부지회 광주시지회의 주관으로 열렸으며 방세환 시장을 비롯해 허경행 시의회 의장, 도·시의원, 경안천시민연대, 광주시지속가능발전협의회 등 50여 명이 참석해 하천 생태계 복원의 의미를 함께 나눴다.

그동안 시는 다슬기 치패와 치어를 지속적으로 방류해 하천 내 퇴적 유기물과 이끼를 제거하는 등 수질 정화와 생태환경 개선에 큰 효과를 거두고 있다.

올해 방류는 경안천, 정암천, 곤지암천, 목현천, 하번천 등 주요 하천에 다슬기 치패 25만 마리와 미꾸리·각시붕어 치어 2000마리를 방류하며 진행됐다.

방세환 시장은 "이번 방류를 통해 시민이 직접 참여하는 생태 복원 활동이 더욱 확산되길 바란다"며 "방류된 다슬기와 치어가 광주시 하천의 생태계 복원과 수질 정화에 기여해 시민 모두가 맑고 깨끗한 자연환경을 누릴 수 있길 기대한다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>