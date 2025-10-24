캄보디아서 연락 두절된 20대 남성, 귀국 뒤 경찰 출석

가족에 “살려달라” 전화…현지 체류 경위 진술

경찰 “안전 확인, 범죄 피해 여부 조사”

캄보디아에서 연락이 끊겼던 20대 남성이 안전하게 귀국해 경찰에 출석한 것으로 확인됐다.

광주 광산경찰서는 24일 실종 신고가 접수됐던 A씨가 이날 오전 경찰에 출석해 신변 안전을 확인하고 출국 경위와 체류 과정을 진술했다고 밝혔다.

A씨는 지난 6월 가족들에게 알리지 않고 태국으로 출국했으며, 두 달 뒤 연락이 닿지 않자 가족이 실종 신고를 했다. 이후 캄보디아로 건너간 그는 가족에게 "살려달라"는 전화를 걸었던 것으로 알려졌다.

A씨는 최근 현지에서 한국인 대학생이 사망한 사건이 발생한 뒤 스스로 대사관을 찾아 귀국길에 오른 것으로 전해졌다. 이 과정에서 대사관 출입이 제한되는 등 제대로 도움을 받지 못한 상황도 겪은 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 안전이 확인된 만큼 실종 사건은 종결하되, 진술을 토대로 캄보디아 현지에서 범죄 피해를 당했는지, 범죄에 가담했는지 등을 추가 확인할 계획이다.

앞서 올해 1월에도 캄보디아로 출국했다가 연락이 두절된 B씨가 가족에게 영상통화로 안부를 전한 바 있다. 다만 대사관 출석이나 경찰 확인 절차를 거치지 않아 행방 확인 조사는 이어지고 있다.





