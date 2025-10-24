본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

경찰, 핼러윈 기간 인파 집중관리…경력 4900여명 투입

변선진기자

입력2025.10.24 14:30

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰이 핼러윈 데이 기간 인파 밀집이 예상되는 서울 주요 번화가를 중심으로 4900여명의 경찰력을 투입해 안전관리에 나선다.

경찰, 핼러윈 기간 인파 집중관리…경력 4900여명 투입
AD
원본보기 아이콘

서울경찰청은 24일부터 다음 달 2일까지를 '핼러윈 특별대책기간'으로 정하고, 이 기간 동안 총 4922명의 경찰관을 투입한다고 밝혔다.


경찰은 주요 목지점마다 경력을 배치하고, 안전펜스 등 안전장비를 증설해 혼잡 상황에 따라 단계별 인파 통제와 일방통행로 운영을 병행할 계획이다.

특히 인파가 몰릴 것으로 예상되는 '중점관리지역' 8곳에는 경찰·행정안전부·소방 등 관계기관이 참여하는 합동상황실을 설치해 인파감시 CCTV(443대) 영상을 실시간 공유하며 대응할 예정이다.


중점관리지역에는 종로구 익선동, 중구 명동거리, 용산구 이태원 관광특구, 성동구 성수동 카페거리, 광진구 건대 맛의거리, 마포구 홍대 관광특구, 강남구 강남역 및 압구정 로데오거리가 지정됐다.


아울러 경찰은 핼러윈 기간 용산구 이태원로(이태원 입구~제일기획교차로), 마포구 잔다리로(삼거리포차~상상마당), 중구 명동거리(삼일대로 입구~중앙우체국 앞), 성동구 연무장길(대림창고교차로~경동초교교차로) 등에서 단계별로 차량 진입을 제한할 방침이다.

경찰 관계자는 "핼러윈 기간 도심 번화가를 찾는 시민들은 해당 지역의 교통통제 및 보행자 일방통행로 등에 주의를 기울이고 경찰의 안내에 적극 협조해 달라"고 당부했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기