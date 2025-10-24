해병특검, 이종섭 ‘호주 도피 의혹’ 박성재 전 법무장관 소환 조사

朴 "정상적으로 업무처리… 조사서 충분히 설명할 것"

박성재 전 법무부 장관이 24일 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피 의혹에 관여한 혐의를 받는 박성재 전 법무부 장관이 24일 이명현 순직해병 특별검사팀에 피의자 신분으로 출석했다. 박 전 장관이 순직해병 특검팀의 조사를 받는 것은 이번이 처음이다.

박 전 장관은 이날 오전 9시 59분 서울 서초구 특검 사무실에 도착해 '검사 출신으로서 피의자의 출국금지를 해제하는 것이 문제 될 거라고 생각한 적 없나'라는 취재진 질문에 "정상적으로 업무를 처리했다. 조사에서 충분히 설명하겠다"고 답한 뒤 조사실로 올라갔다.

박 전 장관은 채 상병 사망사건 수사 외압 의혹의 핵심 피의자인 이 전 장관의 해외 도피를 도운 혐의를 받는다. 이 전 장관은 지난해 3월 4일 주호주대사로 임명될 당시 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사로 출국금지 상태였는데, 법무부는 임명 사흘 뒤인 3월 8일 이 전 장관이 공수처에 출석해 조사받자마자 출국금지를 해제했다.

특검팀은 이 전 장관의 대사 임명 절차나 출국금지 해제와 외교관 여권 발급 경위, 귀국 결정 등에 대통령실 등 윗선의 부당한 지시가 있었던 것으로 의심하고 있다.

특검팀은 법무부 관계자를 조사하는 과정에서 박 전 장관과 심우정 당시 검찰총장이 출금 업무 실무자에게 '이 전 장관이 대사로 임명됐으니 출금을 해제하는 쪽으로 하라'는 취지의 지침을 줬다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



