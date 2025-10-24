태광산업, 창립 75주년 맞아 '사랑의 행복상자' 나눔

임직원 30여명 참여해 100개 포장

"지역사회와 함께하는 기업문화 이어가겠다"

태광그룹 석유화학 계열사 태광산업은 창립 75주년을 맞아 복지 사각지대에 놓인 어르신들을 위해 '사랑의 행복상자' 100개를 포장해 서울 중구 소재 경로당에 전달했다고 밝혔다.

태광산업 임직원 30여명은 24일 서울 중구 장충동 본사 1층 교육장에 모여 직접 포장 작업에 참여했다. 행복상자에는 즉석밥·즉석국·밑반찬 세트·라면·두유 등 어르신들이 간편하게 드실 수 있는 식료품이 담겼다.

유태호 태광산업 대표(앞줄 왼쪽 여섯번째)와 임직원들이 창립 75주년을 맞아 24일 서울 중구 태광산업 본사에서 기념 촬영을 하고 있다. 태광산업

행복상자는 창립 75주년을 하루 앞둔 이날, 중구 장충동 소재 장충경로당에 전달됐다. 태광산업은 지난 1월에도 같은 이름의 나눔 활동을 진행하는 등, 꾸준히 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

태광산업 관계자는 "임직원들이 직접 참여하는 봉사활동을 통해 지역 사회에 따뜻한 나눔 문화를 확산해 나가겠다"며 "앞으로도 소외된 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌 활동을 지속 추진할 계획"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



