본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

태광산업, 창립 75주년 맞아 '사랑의 행복상자' 나눔

오지은기자

입력2025.10.24 10:20

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임직원 30여명 참여해 100개 포장
"지역사회와 함께하는 기업문화 이어가겠다"

태광그룹 석유화학 계열사 태광산업 은 창립 75주년을 맞아 복지 사각지대에 놓인 어르신들을 위해 '사랑의 행복상자' 100개를 포장해 서울 중구 소재 경로당에 전달했다고 밝혔다.


태광산업 임직원 30여명은 24일 서울 중구 장충동 본사 1층 교육장에 모여 직접 포장 작업에 참여했다. 행복상자에는 즉석밥·즉석국·밑반찬 세트·라면·두유 등 어르신들이 간편하게 드실 수 있는 식료품이 담겼다.

유태호 태광산업 대표(앞줄 왼쪽 여섯번째)와 임직원들이 창립 75주년을 맞아 24일 서울 중구 태광산업 본사에서 기념 촬영을 하고 있다. 태광산업

유태호 태광산업 대표(앞줄 왼쪽 여섯번째)와 임직원들이 창립 75주년을 맞아 24일 서울 중구 태광산업 본사에서 기념 촬영을 하고 있다. 태광산업

AD
원본보기 아이콘

행복상자는 창립 75주년을 하루 앞둔 이날, 중구 장충동 소재 장충경로당에 전달됐다. 태광산업은 지난 1월에도 같은 이름의 나눔 활동을 진행하는 등, 꾸준히 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

태광산업 관계자는 "임직원들이 직접 참여하는 봉사활동을 통해 지역 사회에 따뜻한 나눔 문화를 확산해 나가겠다"며 "앞으로도 소외된 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌 활동을 지속 추진할 계획"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

"수백억대에 마피아도 연루" NBA 현직 감독·선수 사기도박 일파만파

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기