숭실대 최창수 학생, 골드칼라 공학도상 수상

한국공학교육학회 선정 우수 공학도

숭실대학교는 소프트웨어학부 4학년 최창수 학생이 '2025 공학교육 학술대회 및 정기총회'에서 '제23회 골드칼라 공학도상'을 수상했다고 24일 밝혔다.

숭실대 소프트웨어학부 최창수 학생이 제23회 골드칼라 공학도상을 수상했다. 숭실대학교 AD 원본보기 아이콘

'골드칼라'는 지식기반 사회에서 요구되는 새로운 엔지니어상으로, 기술적 전문성뿐 아니라 사회적 책임, 협업·의사소통, 문화적 감수성, 국제 협력 역량 등을 갖춘 인재를 말한다. 이는 전통적인 노동 개념인 '블루칼라'와 대비되는 개념이다.

한국공학교육학회는 골드칼라적 역량을 가진 공학도를 발굴·지원하기 위해 '골드칼라 공학도상'을 시상하고 있다. 공학의 사회적 가치 확산과 국가 경쟁력 제고에 기여한다는 취지다.

최창수 학생은 "골드칼라 공학도상을 수상하게 돼 영광"이라며 "앞으로도 겸손한 태도로 배우고 성장하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



