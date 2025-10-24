대웅바이오 '세레브레인' 국내 시장 선도…오리지널 의약품 수입 규모 추월

내년 연간 매출 100억 달성 목표

뇌 건강 전문기업 대웅바이오는 뇌기능장애개선제 '세레브레인'이 오리지널 의약품 수입액을 넘어서며 국내 시장을 선도하고 있다고 24일 밝혔다.

식품의약품안전처 최신 자료에 따르면 세레브레인의 생산 실적은 61억원으로 세레브레인의 오리지널 의약품 수입액 56억원을 넘어섰다.

세레브레인의 매출 역시 빠르게 증가하고 있다. 2021년 정식 출시 이후 가파른 성장세를 이어가며 지난해까지의 연평균 성장률은 약 78.8%에 달한다.

대웅바이오는 올해 매출 80억원, 내년에는 100억원 달성을 목표로 하고 있다. 또한 서울대병원과 서울아산병원, 서울성모병원 등 주요 상급종합병원에 잇따라 도입되며 처방 기관도 꾸준히 확대되고 있다.

세레브레인은 돼지뇌펩티드 성분의 주사제로서 ▲ 노인성 치매(알츠하이머 및 혈관성 치매) ▲ 뇌졸중 후 뇌기능 장애 ▲ 외상성 뇌손상(뇌진탕, 뇌좌상) 등에 효과가 있다.

돼지뇌펩티드는 돼지의 뇌에서 추출한 단백질을 정제한 펩타이드로 유럽에서 개발된 동물유래 의약품이다. 뇌유래신경영양인자와 유사한 작용을 하여 세포의 성장, 증식, 분화 및 이동에 중요한 역할을 하며 신경 발생 및 자연 복구 과정을 촉진하는 효과가 있다. 또 돼지뇌펩티드는 유럽신경과학회가 뇌기능이 손상된 재활 환자들에게 권고하고 있을 정도로 효능과 안전성이 검증된 약물이다.

현재 국내 시판 중인 동일 성분 의약품은 대부분 10㎖ 단일 용량인 데 반해 대웅바이오는 세레브레인을 10㎖와 20㎖ 두 가지 용량으로 출시하며 차별화했다. 돼지뇌펩티드는 증상에 따라 최대 50㎖까지 투여하게 돼 있어 두가지 용량의 라인업을 갖춘 세레브레인은 처방편의성이 높을 뿐만 아니라 20㎖ 제품은 10㎖ 제품 두 개보다 약 30% 저렴해 환자들의 치료비 부담까지 적다.

대웅바이오는 곧 30㎖ 제형을 출시할 예정이다. 1 바이알 만으로도 폭넓은 치료가 가능해 편의성이 높아질 뿐 아니라 경제적인 약가로 공급이 가능할 것으로 보인다. 또 세레브레인은 '바이알' 용기로 제작돼 앰플 용기 제품보다 투약 안전성도 높다. 앰플 용기는 투약 시 유리 파편 혼입 위험성이 있어 식품의약품안전처는 각별히 주의할 것을 당부하고 있다.

유영기 대웅바이오 마케팅본부장은 "세레브레인은 폭넓은 적응증과 제형상의 이점, 뛰어난 안전성과 유효성을 바탕으로 시장을 리딩하는 제품으로 거듭나고 있다"며 "신규 제형 출시 등 환자 중심의 개발 전략을 통해 소비자 삶의 질 개선에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





