본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

파주시, 마을버스 지원 4년간 3배 확대…이용 승객 81% 급증

이종구기자

입력2025.10.24 09:55

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 파주시는 지난 4년간 마을버스 지원을 대폭 확대한 결과 대중교통 서비스 수준이 크게 향상됐으며, 마을버스 이용 승객은 81% 증가했다고 24일 밝혔다.

파주시가 지난 4년간 마을버스 지원을 대폭 확대한 결과 대중교통 서비스 수준이 크게 향상됐으며 마을버스 이용 승객은 81% 증가했다. 파주시 제공

파주시가 지난 4년간 마을버스 지원을 대폭 확대한 결과 대중교통 서비스 수준이 크게 향상됐으며 마을버스 이용 승객은 81% 증가했다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 마을버스 예산을 2021년 73억원에서 2025년 238억원으로 226% 확대했으며, 이에 따라 마을버스 운행 대수도 4년간 130대에서 217대로 67% 늘었다.


특히 대형 차량은 13대에서 118대로 807% 증가해 시민의 쾌적한 이동환경을 개선했으며, 저상버스와 전기버스 등 친환경 차량도 26대에서 135대로 419% 급증했다.

이러한 지원 확대에 힘입어 마을버스 이용 승객은 2021년 1005만 명에서 2025년 1824만 명으로 늘며 81% 증가한 것으로 나타났다.


교통카드 빅데이터 분석에 따르면, 파주시 전체 대중교통 이용 승객은 같은 기간 34% 증가했으며, 특히 철도(51%)와 마을버스(81%) 이용이 크게 늘어난 반면, 광역버스(-6%)와 시내버스(-10%)는 감소세를 보였다.


한국교통연구원의 지티엑스(GTX) 연계 환승 분석 결과, 파주시는 '지티엑스 중심 버스노선 개편'을 통해 13개 노선 총 93대를 신설·증차·변경해 지티엑스 운정중앙역 접근시간을 기존 38.2분에서 27.4분(고양시 구간 제외)으로 크게 단축했으며, 30분 이내 접근 가능한 지역 비율도 개편 전 23.5%에서 개편 후 60.9%까지 크게 증가해 모범 사례로 평가받았다.

김경일 파주시장은 "대중교통, 특히 마을버스는 시민의 생활권을 연결하는 필수 교통이자 기본교통"이라며 "앞으로도 시민 의견을 적극 반영해 대중교통 체계를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

"수백억대에 마피아도 연루" NBA 현직 감독·선수 사기도박 일파만파

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기