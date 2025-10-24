본문 바로가기
[특징주]50만원 또 뚫었다…SK하이닉스 신고가 경신

이민우기자

입력2025.10.24 09:38

수정2025.10.24 09:43

5%대 오르며 장중 신고가 달성
삼성전자도 1.6% 상승

SK하이닉스 주가가 급등하며 50만원을 재차 돌파했다. 삼성전자 주가도 10만원에 근접했다. 미국 인텔의 깜짝 실적에 인공지능(AI) 관련 기업들의 주가 상승 랠리가 계속되는 모습이다.


24일 오전 9시32분 기준 SK하이닉스 주가는 전날 대비 5.33% 오른 50만4000원을 기록했다. 이달 들어서만 45% 오르면서 사상 최고가를 새로 썼다.

삼성전자 주가도 강세다. 같은 시간 전날 대비 1.66% 오른 9만8100원을 기록했다.


국내 증시 시가총액 1, 2위인 두 종목은 전일 미·중 갈등 고조로 외국인 매도세가 강해지면서 하락 마감했다. 이날 새벽 미국 증시가 반도체주 중심으로 반등하면서 훈풍을 이어받은 것으로 보인다.

연합뉴스

연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
