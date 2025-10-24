[특징주]50만원 또 뚫었다…SK하이닉스 신고가 경신

5%대 오르며 장중 신고가 달성

삼성전자도 1.6% 상승

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 503,000 전일대비 24,500 등락률 +5.12% 거래량 1,518,713 전일가 478,500 2025.10.24 09:27 기준 관련기사 AI·로봇 투자 본격화…신성장 산업으로 부상하는 로봇株코스피 1%대 상승…장 초반 3903 신고가 경신롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감 전 종목 시세 보기 close 주가가 급등하며 50만원을 재차 돌파했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 98,000 전일대비 1,500 등락률 +1.55% 거래량 4,230,028 전일가 96,500 2025.10.24 09:27 기준 관련기사 AI·로봇 투자 본격화…신성장 산업으로 부상하는 로봇株코스피 1%대 상승…장 초반 3903 신고가 경신삼성 글로벌골즈 앱, 누적 기부금 2200만달러 돌파…출시 6년여만 전 종목 시세 보기 close 주가도 10만원에 근접했다. 미국 인텔의 깜짝 실적에 인공지능(AI) 관련 기업들의 주가 상승 랠리가 계속되는 모습이다.

24일 오전 9시32분 기준 SK하이닉스 주가는 전날 대비 5.33% 오른 50만4000원을 기록했다. 이달 들어서만 45% 오르면서 사상 최고가를 새로 썼다.

삼성전자 주가도 강세다. 같은 시간 전날 대비 1.66% 오른 9만8100원을 기록했다.

국내 증시 시가총액 1, 2위인 두 종목은 전일 미·중 갈등 고조로 외국인 매도세가 강해지면서 하락 마감했다. 이날 새벽 미국 증시가 반도체주 중심으로 반등하면서 훈풍을 이어받은 것으로 보인다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>