신한카드, 키움증권과 VIP 고객 공략…'히어로카드' 2종출시

키움증권 히어로멤버십 회원 대상 발급

신한카드는 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 5,000 등락률 +1.91% 거래량 22,955 전일가 262,000 2025.10.24 09:01 기준 관련기사 NH "다음주 코스피 3650~3950 전망…FOMC·APEC 주목"[클릭 e종목]"키움증권, 증시 호황의 수혜 기대…목표가↑"키움증권, MTS '간편모드' 출시…"투자를 더 간단하게" 전 종목 시세 보기 close 과 전략적 제휴를 맺고 우수 고객용 프리미엄 상품 '키움증권 레전더리·슈퍼 히어로 신한카드'를 출시했다고 24일 밝혔다.

키움증권 레전더리·슈퍼 히어로 신한카드. 신한카드 AD 원본보기 아이콘

키움증권 고객 중 히어로멤버십 회원만 발급 자격을 준다. 히어로멤버십은 해외주식 VIP프로그램이다. L등급과 SSS등급은 레전더리, SS등급과 S등급은 슈퍼를 발급받을 수 있다.

두 카드 모두 항공 마일리지를 비롯한 프리미엄 라이프스타일 기반의 다양한 혜택을 제공한다.

우선 국내외 일시불 및 할부 이용금액 1500원당 대한항공 1마일리지를 기본 적립해준다. 해외 이용액은 1500원당 대한항공 1마일리지를 추가 적립 가능하다.

마일리지 적립과 별도로 국내 특급호텔·해외·면세점 업종 이용액의 1%, GS칼텍스 주유 시 이용액 3%를 마이신한포인트로 쌓을 수 있다. 항공 마일리지와 포인트 적립은 전월 30만원 이상 이용 시 혜택을 준다.

레전더리는 연간 기프트 옵션으로 신세계상품권 40만원 모바일 교환권과 40만 마이신한포인트 중 한 가지를 선택할 수 있다. 보너스로 연 이용액에 따라 최대 10만 마이신한포인트를 추가 적립해준다.

이에 더해 전월 50만원 이상 이용 시 병원·한의원·치과 등 의료업종 이용액의 10%를 월 3만원, 연 20만원까지 깎아준다.

국내 실외 골프장에서 10만원 이상 이용 시 2만원을 하루 1회, 월 4만원, 연 20만원까지 인하한다.

스타벅스 이용액의 10%를 월 2만원, 10회까지 깎아준다. 애플리케이션을 통해 전 세계 공항라운지를 무료로 이용할 수 있는 '더라운지' 서비스를 월 2회, 연 20회까지 제공한다.

슈퍼는 연 기프트 옵션으로 신세계상품권 20만원 모바일 교환권 또는 20만 마이신한포인트를 택할 수 있다.

보너스 기프트는 연 이용액에 따라 최대 6만 마이신한포인트를 추가 적립할 수 있다. 전월 50만원 이상 이용 시 스타벅스 10% 할인 혜택을 월 1만원, 5회까지 준다. 더 라운지 서비스 월 1회, 연 10회까지 제공한다.

레전더리 연회비는 국내 전용 69만7000원, 해외 겸용(마스터카드 월드) 70만원이다. 슈퍼는 국내 29만7000원, 해외 30만원이다.

신한카드 관계자는 "두 회사 노하우를 합쳐 이번 상품에 업계 최고 수준의 프리미엄 혜택을 담은 만큼 증권사와 카드사 간 협력 모델 선도 사례가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 금융기관과의 파트너십을 모색하고 차별화된 상품과 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>