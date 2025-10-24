햇굴부터 달마새우까지…이마트, 제철 수산물 최대 50% 할인

봉지굴 250g 4990원에 판매

제철 달마새우 회 100g, 7984원

국산 생새우·모둠회 30% 할인

이마트가 쌀쌀해진 날씨와 함께 찾아온 제철 수산물들을 최대 50% 할인하는 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

먼저 오는 29일까지 봉지굴(250g)을 신세계포인트 적립 시 30%, 행사카드 결제 시 20% 추가 할인해 정상가 9980원에서 절반 가격인 4990원에 판매한다. SSG닷컴 이마트몰에서도 구입할 수 있다.

이마트는 이달 말 햇굴이 본격적으로 출하되는 시기이고, 김장철로 굴 수요가 늘어나는 것을 고려해 이번 행사를 준비했다고 밝혔다. 이마트는 지난해와 비교해 올해 굴 생산량이 20%가량 늘 것으로 보고 있다.

이에 따라 이번 행사에는 지난해보다 10% 늘린 33t 물량을 준비했다. 행사를 진행하는 봉지굴은 통영, 거제, 고성 등 남해안 자연환경에서 키운 참굴이다. 참굴은 양식화를 통해 대량 생산돼 가장 대중적으로 소비된다.

제철을 맞은 달마새우도 할인 행사를 진행한다. 국산 달마새우 회(100g)는 정상가 9980원에서 신세계포인트 적립 시 20% 할인한 7984원에 판매한다. 달마새우 제철은 10월~12월이다.

이외에도 국산 생새우(100g)와 모둠회(광어·참돔·연어,360g)를 각각 정상가 3900원, 3만9980원에서 신세계포인트 적립 시 30% 할인한 2730원, 2만7986원에 판매한다.

문부성 이마트 수산 바이어는 "굴은 국내 천혜의 해역에서만 맛볼 수 있는 대표적인 제철 수산물로 지금이 가장 신선하고 맛이 좋은 시기"라며 "제철을 맞아 산지 정보를 빠르게 파악하고 고객들이 저렴하게 구매할 수 있는 행사를 준비했다"고 말했다.





박재현 기자



