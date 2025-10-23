'위기 신호' 있었다…캄보디아서 '긴급여권' 발행 매년 2배씩 늘어

22년 31건→23년 88건→24년 190건

올해 9월까지 151건…지난해 수준 넘길 듯

김상욱 "명백히 안이한 대응"

캄보디아 국기. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

주캄보디아 한국 대사관에서 발행된 긴급여권이 지난 2023년부터 해마다 2배씩 증가했던 것으로 알려졌다. 주로 해외에서 분실 등의 이유로 발급되는 긴급여권이 증가한 것은 자국민의 현지 치안이 불안정하다는 의미인 만큼, 위기 신호가 있었음에도 적절하게 대응하지 못했다는 지적이 나온다.

23일 서울신문과 김상욱 더불어민주당 의원실에 따르면 주캄보디아 한국 대사관에서 발행된 긴급여권은 지난해 190건으로, 전년 대비(88건) 2배 넘게 늘었다. 2022년에는 31건에 불과했던 점을 감안하면 23년에는 3배가 늘고, 지난해 기준으로는 약 6배가 급증한 셈이다. 올해 9월까지 발행된 긴급여권도 151건으로, 추세를 감안하면 지난해 발급 건수를 넘길 것으로 예상된다.

실제 피해자들의 증언과 검찰 조사 결과에서도 캄보디아에 도착하면 휴대전화와 여권을 빼앗는 것으로 알려졌다. 대부분의 피해자들이 동일한 증언을 하는 점을 고려하면 도주 방지를 위해 이 같은 행동을 한다고 봐도 무방하다.

국내에서 발급받는 긴급여권과는 상황이 다르다. 주로 인천공항과 김포공항 등 국내 공항에서 단순 실수에 의한 여권 분실이나, 자택에 놓고 오는 경우에 긴급여권을 발급받게 된다. 해외에서도 분실에 의해 긴급여권을 발급받을 수 있지만, 이처럼 매년 발급 건수가 급증했다는 것은 우리나라 국민들이 범죄에 연루되는 경우가 늘어났다고 볼 수 있다.

김상욱 의원은 김 의원은 "대사관과 외교부가 이 같은 이상 징후를 충분히 인지하고도 선제적 조치를 하지 않았다면 이는 명백히 안이한 대응"이라며 "외교부는 현지 공관의 대응 체계를 전면 재점검하고, 우리 국민 보호를 위한 실질적 대책을 강화해야 한다"고 지적했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>