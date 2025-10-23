[포토] 배경훈 부총리, 인공지능안전연구소 방문

배경훈 과학 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(왼쪾)이 23일 경기도 성남시 분당구 인공지능안전연구소에서 열린 'AI 안전 관련 산학연 전문가 간담회'에 김명주 인공지능안전연구소장 안내를 받으며 연구소로 들어서고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>