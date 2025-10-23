강원수출, 中 후베이성 거점 확보…10년간 1000만 달러 수출길 열었다

㈜강원수출, 중국 후베이성 최대 수입식품기업과
1000만 달러 수출협약 체결…강원도 중국본부 중재
㈜강원수출(대표 함승우)은 지난 21일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2025 수출 붐업코리아 위크(WEEK)' 현장에서 중국 후베이성 최대 수입식품 전문기업 신상강(XINSHANGGANG(WUHAN) TRADING CO., LTD)과 총 1000만 달러 규모 장기 수출협약(MOU)을 체결했다.
함승우 ㈜강원수출(대표)가 지난 21일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2025 수출 붐업코리아 위크(WEEK)' 현장에서 중국 후베이성 최대 수입식품 전문기업 신상강과 총 1000만 달러 규모 장기 수출협약(MOU)을 체결하고 있다. 강원도 제공
이번 협약은 강원특별자치도 중국본부가 강원 기업의 중국시장 판로 확대와 내륙 거점 진출을 위해 추진한 사업 성과로 도내 기업과 중국 유력 유통망 간 중장기 협력 체계 구축의 성공 사례로 더욱 의미있다.
후베이성 최대 수입식품 전문기업인 '신상강'은 5년 연속 한국식품 판촉전에 참여하고 있다.
2003년에 설립된 신상강(XINSHANGGANG)은 중국 후베이성(湖北省)을 중심으로 화중(華中) 지역 전역에 80여 개 협력사와 50여 개 유통채널을 보유한 중국 내 대표적인 수입식품 전문기업이다.
신상강은 한국, 미국, 영국, 프랑스, 일본, 태국, 대만 등 세계 각국의 식품과 생활소비재를 취급하고 있으며, 2024년 기준 연 매출 3억6000만 위안(한화 약 720억원)을 기록했다.
특히 2021년부터 5년 연속(2021~2025) 한국식품 판촉전에 참여하였고, 특히 강원 제품의 품질과 경쟁력에 깊은 관심을 보여왔다. 이번 협약(MOU)은 그동안 지속되어 온 신뢰 관계가 구체적 거래 협력으로 발전한 결과다.
㈜강원수출은 강원특별자치도를 대표하는 식품 수출 전문기업으로, 올해 코트라(KOTRA) 우한무역관 및 강원특별자치도 중국본부 공동 주관 한국식품 판촉전에 참여하여 강원 농수산가공품 등을 선보이며 현지 바이어들로부터 높은 호응을 얻었다.
이 과정에서 신상강 측과 장기적 공급 및 유통 협력 의향이 구체화되었고, 이번 수출붐업코리아 위크(WEEK) 현장에서 향후 10년간 총 1000만 달러 규모의 제품 공급 협약으로 공식 체결되었다.
이번 협약(MOU)을 발판으로 ㈜강원수출은 중국 후베이성과 화중(華中) 전역을 대상으로 지속적 판촉전, 온라인몰 입점, 공동 마케팅 사업을 추진할 예정이다.
강원특별자치도 관계자는 "강원 기업들이 중국본부를 거점으로 실질적인 수출성과를 창출할 수 있도록 지속적인 현지 네트워크 구축과 판로 개척 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
