전국 소비축제 '코리아 그랜드 페스티벌' 한눈에

공식 홈페이지 오픈

할인행사·기획전·이벤트 정보 한 곳에서 확인

중소벤처기업부는 국가 단위 대규모 소비 축제 '코리아 그랜드 페스티벌' 통합 홈페이지와 카카오톡 플러스 채널을 공식 오픈했다고 24일 밝혔다.

코리아 그랜드 페스티벌은 29일부터 내달 9일까지 12일간 전국 곳곳에서 온·오프라인을 통해 동시다발적으로 열리는 소비 축제다. 중앙부처, 지자체, 유통업계, 전통시장, 중소기업, 소상공인 등이 모두 참여한다.

이번에 오픈한 통합 홈페이지는 중기부, 산업부, 문체부, 농식품부, 해수부, 과기부, 행안부, 기재부, 국조실, 관세청 등 10개 부처가 참여하는 범부처 소비 축제 허브 플랫폼이다. 국민들이 전국 각지에서 열리는 할인행사, 기획전, 전통시장·소상공인 이벤트 등을 직관적이고 편리하게 탐색할 수 있도록 설계됐다.

'코리아 그랜드 페스티벌' 통합 홈페이지 캡처

통합 홈페이지에는 ▲부처별 판매전 ▲대표 상품 할인율 등 주요혜택 ▲시·도별 지역 특별행사 ▲상생소비복권·상생페이백 등 다양한 프로그램이 분야별로 정리돼 있다. 각 부처가 주관하는 대표 프로그램은 '주요행사 세부내용' 메뉴에서 빠르게 확인할 수 있다.

'분야별 할인상품 안내' 페이지에서는 자동차, 가전, 생필품, 패션·의류, 수산물, 축산물, 숙박, 문화레저, 소상공인 온라인쇼핑몰 기획전 등 대표 상품별 할인정보, 판매전 내용을 자세히 안내한다.

지역사랑상품권 할인 및 디지털온누리상품권 환급·할인, 상생소비복권·상생페이백, 신용카드사 혜택, 공공·민간 배달앱 이벤트 등 주요 소비 촉진 이벤트에 관한 모든 정보는 '주요혜택 한눈에' 메뉴에서 확인 후 참여할 수 있도록 했다. 이 밖에도 전국 16개 시도에서 펼쳐지는 40여개의 다양한 소비 축제 행사는 '지역별 특별행사' 인포그래픽을 통해 기간, 장소, 자세한 축제 내용을 빠르게 살펴볼 수 있다.

공식 카카오톡채널('코리아 그랜드 페스티벌')에서는 국민들이 관심 있는 행사나 이벤트 정보를 실시간·개인 맞춤형으로 카카오톡 알림을 통해 받아볼 수 있다.

이대건 중기부 소상공인정책관은 "부처별, 지역별, 품목별 소비행사 정보를 하나로 묶어 입체적으로 제공함으로써, 국민들이 언제 어디서 무슨 행사가 열리는지 한눈에 확인할 수 있도록 공식 소통창구를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "국가적 소비 축제에 국민들의 적극적인 참여를 부탁한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



