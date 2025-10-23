삼척시, 제6회 삼척문학상 공모…올해 수상자는 누구?

강원도 삼척시가 지역 문학의 저변을 넓히고 문학 창작활동을 장려하기 위해 '제6회 삼척문학상' 공모를 11월 20일까지 진행한다.

시·소설·수필·아동문학 등 네 개 부문에서 우수 작품을 선정하는 삼척문학상은 등단 10년 이상의 작가를 대상으로 하는 '대상'(상금 500만 원), 중견 작가를 위한 '작가상'(200만 원), 그리고 청년 문인을 위한 '청년작가상'(100만 원) 부문이 마련되어 있다.

대상과 작가상은 삼척시에 주소를 두었거나 둔 적이 있는 문학인이 지난 2년 이내 발표한 작품 또는 작품집으로 응모할 수 있으며, 청년작가상은 삼척시에 거주하는 18세 이상 39세 이하 청년이면 누구나 참여할 수 있다.

시 관계자는 "삼척문학상은 삼척을 상징하는 대표적인 문학상으로 자리매김하고 있다"며 "삼척을 배경으로 한 작품에는 가산점이 주어지는 만큼, 지역의 문학적 가치를 되새길 수 있는 다양한 작품이 응모되길 기대한다"고 말했다.

한편 지난해에는 시인 심동석 씨가 대상을 수상하며 문학적 깊이와 지역 정체성을 동시에 인정받은 바 있다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



