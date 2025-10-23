본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

삼척시, 제6회 삼척문학상 공모…올해 수상자는 누구?

이종구기자

입력2025.10.23 16:06

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 삼척시가 지역 문학의 저변을 넓히고 문학 창작활동을 장려하기 위해 '제6회 삼척문학상' 공모를 11월 20일까지 진행한다.

삼척시청 전경.

삼척시청 전경.

AD
원본보기 아이콘

시·소설·수필·아동문학 등 네 개 부문에서 우수 작품을 선정하는 삼척문학상은 등단 10년 이상의 작가를 대상으로 하는 '대상'(상금 500만 원), 중견 작가를 위한 '작가상'(200만 원), 그리고 청년 문인을 위한 '청년작가상'(100만 원) 부문이 마련되어 있다.


대상과 작가상은 삼척시에 주소를 두었거나 둔 적이 있는 문학인이 지난 2년 이내 발표한 작품 또는 작품집으로 응모할 수 있으며, 청년작가상은 삼척시에 거주하는 18세 이상 39세 이하 청년이면 누구나 참여할 수 있다.

시 관계자는 "삼척문학상은 삼척을 상징하는 대표적인 문학상으로 자리매김하고 있다"며 "삼척을 배경으로 한 작품에는 가산점이 주어지는 만큼, 지역의 문학적 가치를 되새길 수 있는 다양한 작품이 응모되길 기대한다"고 말했다.


한편 지난해에는 시인 심동석 씨가 대상을 수상하며 문학적 깊이와 지역 정체성을 동시에 인정받은 바 있다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

배달앱 독과점 그늘…"시장 질서 다시 짜야"

한미 협상 기대감 커졌는데…엔低가 환율 다시 끌어올리나

새로운 이슈 보기