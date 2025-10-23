본문 바로가기
담양군, 감성 가득 '쓰담쓰담 야시장 시즌2' 개장

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.23 16:00

11월 8일까지 주말…"상권 활력"
페이백 이벤트·플리마켓 등 운영

담양군은 오는 11월 8일까지 매주 토요일 담양읍 다미담예술구와 담양시장 일원에서 '쓰담쓰담 야시장 시즌2'를 연다. 담양군 제공

원본보기 아이콘

전남 담양군(군수 정철원)은 오는 25일부터 11월 8일까지 매주 토요일 담양읍 다미담예술구와 담양시장 일원에서 '쓰담쓰담 야시장 시즌2'를 연다고 23일 밝혔다.


이번 야시장은 지역 상인과 청년 상인이 함께 참여해 다양한 먹거리와 볼거리·체험 프로그램이 어우러진 군민 참여형 행사로 꾸며진다.

이전 행사보다 전용 푸드마차를 늘려 수제 소시지·해물파전·닭강정 등 다채로운 먹거리를 선보이고, 시간대별로 지역 가수 공연과 버스킹, 즉석 사연 노래방 등 흥겨운 무대가 이어진다.


군은 야시장 기간 지역 소비 촉진과 상권 활성화를 위해 다미담예술구와 담양시장 내 현장 결제 고객을 대상으로 일정 금액을 담양사랑상품권으로 되돌려주는 '페이백 이벤트'를 진행한다.


또 지역 상인과 청년 창업가들이 참여하는 벼룩시장(플리마켓)에서는 수공예품·생활소품·디저트 등 개성 있는 상품을 선보이고, 야시장 무대에서는 버스킹과 체험 행사가 열려 방문객에게 색다른 즐거움을 선사한다.

정철원 군수는 "민선 8기 핵심 과제인 지역경제 살리기와 민생안정을 위한 야시장이 소상공인의 판로 확대와 주민 화합의 장으로 자리 잡길 바란다"며 "방문객들이 즐겁고 따뜻한 추억을 남길 수 있도록 다양한 볼거리와 혜택을 마련하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
