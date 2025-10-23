이동환 시장 "청년은 성장하고 기업은 혁신하는 AI 도시로"…G-노믹스 가동

고양시, '경기북부 AI 캠퍼스' 개소

경기북부 최초 인공지능 교육 허브

AI 교육·산업·창업 잇는 거점 구축

경기도·고양시·글로벌 테크기업·대학교 한자리에

이동환 고양특례시장이 지난 3월 경기도 AI 캠퍼스 공모에서 직접 프레젠테이션을 진행하며 유치에 성공한 '경기북부 AI 캠퍼스'가 23일 창조혁신캠퍼스(덕양구 성사동)에 문을 열었다.

김동연 경기도지사(왼쪽 두 번째)와 이동환 고양특례시장(가운데)이 23일 '경기북부 AI 캠퍼스' 개소식을 열고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도 주최로 열린 개소식에는 김동연 경기도지사와 이동환 고양시장, 김성회·김영환 국회의원, 심홍순 도의원을 비롯 아마존웹서비스(Amazon Web Services), 시스코(Cisco), 아이비엠(IBM), 네이버클라우드(NAVER Cloud), 마이크로소프트(Microsoft) 관계자와 성균관대, 한국항공대, 한국공학대 관계자 등이 참석했다.

이날 개소식에서 경기도-고양시-글로벌테크기업-대학교 간 '경기도 인공지능(AI) 인재양성 파트너십'을 체결하고 AI 인재 육성과 산업 생태계 조성에 협력하기로 했다.

지난 3월 '경기도 AI 캠퍼스' 공모에서 직접 프레젠테이션을 진행하며 적극적으로 나섰던 이동환 시장은 "경기북부 AI 캠퍼스가 세계적인 AI 인재 양성의 메카는 물론 시민들에게 훌륭한 배움터가 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

또한 "이번 파트너십을 통해 경기도 인재들이 최적의 환경에서 기술 역량을 키우고, 더 나아가 일산테크노밸리와 고양경제자유구역에서 그 역량을 발휘하여 대한민국을 이끌어갈 미래를 기대한다"고 말했다.

'경기북부 AI 캠퍼스'는 경기북부 최초의 인공지능(AI) 교육 허브로 원당역 창조혁신캠퍼스 16층에 약 160평 규모로 조성됐다. 강의실과 회의실, 체험존과 소통 공간 등 교육과 체험이 가능한 시설을 갖췄다.

이동환 고양특례시장이 23일 '경기북부 AI 캠퍼스' 개소식에서 축사를 하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

AI 캠퍼스가 있는 창조혁신캠퍼스는 SW미래채움센터와 AI 이노베이션센터, 기업 입주센터, 고양연구원 등이 있어 AI 교육·산업·창업이 선순환하는 지역 AI 클러스터로 자리매김함으로써 민선8기 미래비전인 G-노믹스 정책 구현의 핵심기반을 구축하게 됐다.

한편, 시는 오는 25일 'SW미래채움센터'에서 열리는 페스티벌과 함께 AI 전문교육과 SW 체험·학습을 연계할 예정이다. AI 인재 생태계의 핵심축인 'AI 캠퍼스'와 'SW미래채움센터'를 거점으로 혁신 인프라를 구축하고 AI 교육·산업·창업 허브 도시로 도약해 지역 경제 혁신을 이끌겠다는 목표다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>