권영기 시의원 "지역아동센터 부정·비리 의혹 철저히 조사하라"

동두천시의회 5분 발언서 부정·비리 의혹 제기

경기 동두천시의회 권영기 의원(무소속, 나선거구)이 관내 모 지역아동센터의 부정과 비리를 낱낱이 폭로했다. 권 의원은 시 집행부의 철저한 조사와 재발 방지 조치를 강력히 촉구했다.

권영기 의원은 23일 열린 제341회 동두천시의회 임시회 개회식에서 5분 자유발언을 하고 있다. 동두천시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

권 의원은 23일 열린 제341회 동두천시의회 임시회 개회식 5분 자유발언을 통해 제보받은 사진 자료를 증거로 제시하며 해당 지역아동센터의 비위 사실을 공론화했다.

권 의원이 폭로한 주요 부정·비리 의혹은 시민의 세금과 아동 복지를 농단한 광범위한 행태를 포함하고 있다.

해당 지역아동센터는 시로부터 예산 지원을 받아 설치한 에어컨의 에너지소비효율등급(3등급)을 1등급 스티커로 위조했으며, 사회복지 현장실습 교육 기준(5년 경력 사회복지사 2명) 미달을 은폐하기 위해 서류를 허위 기재한 것으로 드러났다.

이어 퇴사한 직원의 출근부를 허위로 작성해 인건비를 부정 수령하고, 급식 종사자 결원을 감추기 위해 다른 사람에게 복장을 착용시켜 시 지도·점검을 모면하려 했다. 시간외수당 부정 수령 의혹도 제기됐다.

또 기초생활수급자 등 저소득층에게 지급되는 도시락을 무단 수령해 아동 급식으로 전용했으며, 유통기한이 지난 식재료를 사용하거나 부실한 식단을 제공했다. 더욱 충격적인 것은 초록우산 재단 등에서 아동 대상 간식(샌드위치, 치킨 등)을 제공받았으나, 이를 아동에게 지급하지 않고 급식으로 변칙 전용한 것으로 알려졌다.

권 의원은 "시민의 피 같은 세금으로 조성된 지원 예산은 대체 어디로 간 건가? 부실한 급식을 먹어야 했던 센터 아동들은 대체 무슨 죄인가? 한창 먹성 좋을 시기의 아이들에게 갔어야 할 샌드위치와 치킨 같은 간식들은 결국 센터장 남매의 주머니로 들어간 셈이다"며 분노를 표했다.

이어 "지금 즉시 해당 지역아동센터에 대한 전면적인 조사에 나서서 진상을 밝히고 형사상 처벌 대상 사안은 즉각 수사기관에 고발하라"고 시 집행부에 촉구했다. 또한 "시 예산을 지원받는 관내 복지시설들에 대한 대대적인 정밀 조사와 지도·점검에 착수할 것"을 강력히 주문했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



