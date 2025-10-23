동남아發 스캠 피해 잇따르자… 경찰, 8개국과 협의체 발족

캄보디아 등 동남아시아에서 한국인을 대상으로 한 스캠 범죄 및 납치·감금 피해가 잇따르자 경찰이 8개국·국제기구와 손잡고 초국경 범죄에 공동 대응하기 위한 국제공조협의체를 출범시켰다.

경찰청은 23일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 인터폴·아세아나폴 등 국제경찰기구와 태국·필리핀·라오스·미국 등 8개국이 참여한 가운데 '초국경 스캠단지 공동 대응을 위한 국제공조협의체'를 발족했다.

이번 협의체는 한국 경찰이 주도해 국제사회가 공동 대응하는 첫 공식 협력 플랫폼으로, 사이버사기·보이스피싱·가상자산 범죄 등 국경을 초월한 신종 범죄에 대응하기 위한 실질적 공조체계 구축을 목표로 한다.

최근 몇 년 새 동남아시아를 중심으로 운영 중인 스캠단지는 사회관계망서비스(SNS), 메신저를 이용한 투자사기, 로맨스 스캠, 전화사기 등을 통해 전 세계적으로 피해자를 양산하고 있다. 특히 조직폭력과 불법 감금, 인신매매로까지 이어지며 국제 인권 문제로 비화되고 있다.

경찰청은 이번 협의체를 통해 ▲스캠단지 관련 정보 공유 강화 ▲공조수사 활성화 ▲국가 간 실시간 대응시스템 구축 등 협력체계를 구체화할 계획이다. 나아가 '초국경 합동작전(Breaking Chains)'으로 연계해 추진할 계획이다.

다음 달에는 서울에서 인터폴·아세아나폴·UNODC(유엔마약범죄사무소) 등 국제기구 및 주요 공조국이 참여하는 작전 회의도 개최한다.

인터폴은 발족식에서 "참여 기관들의 조율에 앞장설 것"이라며 "한국 경찰청과 협력해 전 세계 스캠범죄에 강력히 대응하겠다"고 전했다.

이준형 경찰청 국제협력관은 "스캠 단지는 단순한 금융사기를 넘어 인신매매·조직폭력·사이버범죄가 결합된 국제 범죄"라며 "대한민국 경찰이 국제공조협의체를 통해 하나의 네트워크로 움직이는 새로운 국제치안 모델을 만들겠다"고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



