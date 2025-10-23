본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

국립민속박물관, 31일 민속학계와 연합 학술대회

서믿음기자

입력2025.10.23 13:08

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'민속학은 지금 어디에 서 있는가' 주제

국립민속박물관은 오는 31일 민속학계와 연합 학술대회를 개최한다. 이번 학술대회는 '박물관과 학회의 연대'를 중심 주제로, 학문과 현장, 공공과 실천이 만나는 새로운 지점을 모색하고자 마련됐다.

국립민속박물관·민속학계 연합 학술대회 포스터. 국립민속박물관 제공

국립민속박물관·민속학계 연합 학술대회 포스터. 국립민속박물관 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 학술대회는 '민속학은 지금 어디에 서 있는가'라는 질문에서 출발한다. 학회 측에서는 허용호 한국민속학회장이 '민속학, 오늘도 위기인가', 정연학 비교민속학회장이 '민속 관련 학회의 지속 가능성과 필요성', 강정원 한국문화인류학회장이 '한국민속학자대회의 성과와 한계, 그리고 대안'을 주제로 발표한다.


박물관 측에선 우승하 학예연구관이 '박물관과 학회의 교차점에서: 민속학 협력사업의 실천과 과제', 신진 연구자 세대에서는 국립경국대학교 강석민 박사가 '민속학·인류학 신진 연구자의 생존과 실천 사이'를 주제로 이야기를 나눈다.

국립민속박물관은 이번 행사를 세종시 신청사 건립을 앞둔 새로운 전환점으로 삼고, 민속학계와의 협력 체계를 강화할 예정이다. 또한 이번 행사를 통해 사라져가는 기억과 변화하는 공동체를 어떻게 기록할 것인가에 대한 사회적 질문을 던지며, 이를 계기로 학회 간 협력과 연구자 네트워크를 한층 강화할 계획이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

60조 잠수함 수주 앞두고 캐나다 총리 한화오션 찾나…加 실무진 거제 방문

대치 은마, '용적률 특례'로 국평 분담금 1.8억…펜트하우스는 97억

새로운 이슈 보기