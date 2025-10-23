본문 바로가기
삼성전자, 윈도우10 지원종료 맞아 한 달간 노트북 무료점검

이명환기자

입력2025.10.23 10:06

윈도우11 업그레이드 가능 여부 점검도
새 갤럭시북 구입 시 혜택 제공

삼성전자 는 다음 달 22일까지 전국 117개 삼성스토어에서 삼성전자 노트북 사용 고객을 대상으로 삼성 노트북 무료점검을 진행한다고 23일 밝혔다.


이번 캠페인은 삼성전자 노트북 사용자들의 기기를 점검하는 동시에 지난 14일 지원이 종료된 윈도우10 운영체제(OS)의 업그레이드를 돕기 위해 진행된다. 지원 종료에 따라 윈도우10 이용자들은 보안 업데이트를 포함한 필수 업데이트를 받을 수 없어 최신 윈도우11로의 업그레이드가 필요하다.

고객이 삼성전자서비스의 전문 엔지니어에게 삼성 노트북 무료점검을 받고 있는 모습. 삼성전자 제공

캠페인 기간 삼성스토어에 방문한 고객은 판매상담사와 PC 전문 엔지니어를 통해 사용 중인 노트북의 윈도우11 업그레이드 가능 여부를 확인할 수 있다. 아울러 사용 중인 노트북의 ▲메모리·스토리지 등 이상 유무 ▲배터리 성능 확인 등 점검 서비스를 무료로 받을 수 있다.


삼성전자는 '바꿔보상' 프로모션도 함께 진행한다. 삼성전자는 점검을 받은 고객이 삼성스토어에서 새로운 갤럭시 북5 프로 360, 갤럭시 북5 프로 제품을 구매하는 경우 ▲네이버페이 5만 포인트 ▲스마트 키보드, 이어폰 등 모바일 제품 액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다.


아울러 AI 구독클럽의 AI 올인원 2.0 요금제로 구매하는 고객에게는 5만원 상당의 로지텍 블루투스 마우스도 추가 증정한다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "갤럭시 노트북을 사용하고 계신 모든 소비자들이 제품을 안심하고 사용하실 수 있도록 점검을 실시한다"면서 "앞으로도 소비자 만족을 최우선으로 고려한 제품과 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 전했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
