본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

NH농협캐피탈, 하반기 신규직원 공개채용

문채석기자

입력2025.10.23 09:45

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융일반·IT·디지털·정보보안 두 자릿수 모집

NH농협캐피탈은 올해 하반기 입사할 예정인 신규 직원 공개채용을 시행 중이라고 23일 밝혔다.


NH농협캐피탈 2025년 신규채용. NH농협캐피탈

NH농협캐피탈 2025년 신규채용. NH농협캐피탈

AD
원본보기 아이콘

미래 금융환경 변화에 대응하고 지속 가능한 성장을 이끌 핵심 인재를 확보하기 위해서다.

'고객과 함께 비상하는 미래 금융 파트너'라는 비전 아래 금융 전문성과 디지털 역량을 겸비한 인재를 선발해 조직 경쟁력을 강화한다는 방침이다.


모집 분야는 금융일반과 정보기술(IT)·디지털·정보보안으로 두 자릿수 인원을 모집한다.


지원서 접수는 오는 27일 오전 10시까지 진행한다. NH농협캐피탈 채용 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

서류전형, 온라인 필기전형, 채용검진, 면접전형 순으로 진행한다.


장종환 NH농협캐피탈 대표이사는 "채용을 통해 우수 인재를 조기 확보하고 회사 성장 동력을 한층 강화할 수 있게 됐다"며 "디지털 전환과 고객 중심 미래 금융 산업 변화를 함께 이끌 역량 있는 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기