NH농협캐피탈, 하반기 신규직원 공개채용

금융일반·IT·디지털·정보보안 두 자릿수 모집

NH농협캐피탈은 올해 하반기 입사할 예정인 신규 직원 공개채용을 시행 중이라고 23일 밝혔다.

NH농협캐피탈 2025년 신규채용.

미래 금융환경 변화에 대응하고 지속 가능한 성장을 이끌 핵심 인재를 확보하기 위해서다.

'고객과 함께 비상하는 미래 금융 파트너'라는 비전 아래 금융 전문성과 디지털 역량을 겸비한 인재를 선발해 조직 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

모집 분야는 금융일반과 정보기술(IT)·디지털·정보보안으로 두 자릿수 인원을 모집한다.

지원서 접수는 오는 27일 오전 10시까지 진행한다. NH농협캐피탈 채용 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

서류전형, 온라인 필기전형, 채용검진, 면접전형 순으로 진행한다.

장종환 NH농협캐피탈 대표이사는 "채용을 통해 우수 인재를 조기 확보하고 회사 성장 동력을 한층 강화할 수 있게 됐다"며 "디지털 전환과 고객 중심 미래 금융 산업 변화를 함께 이끌 역량 있는 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



