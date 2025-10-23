페이히어 “QR 찍고 주문·픽업·택스리펀까지 한 번에”

롬앤과 QR 기반 원스톱 결제 시스템 구축

페이히어는 색조 브랜드 롬앤과 성수동 '핑크 오피스'에 QR 코드 기반 원스톱 결제 시스템을 구축했다고 23일 밝혔다.

롬앤은 QR을 기반으로 온·오프라인을 잇는 새로운 쇼핑 방식을 기획하고, 자체 모바일 앱을 개발했다. 여기에 페이히어 POS 및 DID(주문번호 디스플레이) 솔루션을 실시간으로 연동해 주문부터 결제, 픽업, 환급까지 모든 쇼핑 동선을 하나의 시스템으로 통합한 것이 핵심이다.

롬앤 매장에서 휴대폰으로 상품 QR 코드를 스캔하고 있다.

고객은 매장에서 원하는 상품의 QR을 휴대폰으로 스캔해 모바일 장바구니에 담을 수 있다. 쇼핑을 마치면 해당 상품 내역이 POS와 자동으로 연동돼, 즉시 결제한 후 픽업존의 컨베이어 벨트에서 나오는 상품을 가져가기만 하면 된다. 무거운 장바구니를 들고 다니거나, 새 상품을 받기 위해 직원을 찾을 필요가 없어진 것이다. 직원 역시 여러 상품의 바코드를 일일이 스캔하지 않아도 된다. 매대에는 테스트 상품만 진열돼 도난 우려를 낮추고 실시간 재고, 매출 등 데이터 관리 효율도 높였다.

K-뷰티에 대한 글로벌 수요에 맞춰 외국인 관광객을 위한 편의 기능도 강화했다. 롬앤 매장 방문객의 약 60~70%가 외국인인 만큼 QR 주문 및 결제 과정을 영어, 중국어, 일본어 등 다국어로 지원해 언어 장벽 없이 쇼핑을 즐길 수 있도록 했다. 또한 결제 시 카드 단말기 '페이히어 터미널'로 여권을 스캔하면 부가세가 자동 환급되는 '택스리펀(Tax Refund)' 서비스도 함께 제공한다. 공항에서 줄을 서서 기다리고 영수증을 제출할 필요 없이, 매장에서 즉시 환급까지 완료되는 원스톱 쇼핑 환경을 구현한 것이다.

박준기 페이히어 대표는 "국내 대표 뷰티 브랜드 롬앤과 함께 K-뷰티의 글로벌 입지에 걸맞은 새로운 결제 경험을 선보이게 됐다"며 "국내 고객은 물론 외국인 관광객의 쇼핑 경험까지 지속 개선해, 국내 오프라인 매장이 더 큰 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.





