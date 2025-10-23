여성기업종합지원센터, '2025 우수상담사례집' 발간

상담 통한 위기 극복 사례 등 담겨

"길잡이이자 나침반 되길"

여성기업종합지원센터는 여성기업의 경영애로 상담 사례와 컨설팅 성과를 모은 '2025 우수상담사례집-우리는 대한민국 여성기업인'을 발간했다고 23일 밝혔다.

우수상담사례집은 여기종의 여성기업 경영애로지원단이 매년 현장에서 접수한 다양한 상담사례 가운데 해결성과가 우수한 사례를 선별해 발간하는 자료집이다. 여성기업의 지속가능한 성장과 경영역량 강화를 지원하고 예비 여성창업자와 여성 최고경영자(CEO)에게 실질적인 경영 노하우를 제공하기 위해 기획됐다.

여성기업종합지원센터가 발간한 '2025 우수상담사례집-우리는 대한민국 여성기업인'. 여성기업종합지원센터

이번 사례집에는 기술창업, 디지털 전환, 글로벌 진출 등 급변하는 산업환경 속에서 위기를 기회로 바꾸며 성장한 여성 CEO 사례와 자금난, 조직관리, 수출 실패 등 다양한 어려움을 분야별 전문위원과의 일대일 컨설팅을 통해 극복하는 과정이 담겼다. 이 사례들은 향후 여성기업의 경영역량 강화와 정책 개선을 위한 실증자료로 활용될 예정이다.

박창숙 여기종 이사장은 "우수상담사례집이 예비 창업자에게는 길잡이, 성장 중인 여성기업에는 나침반이 되길 기대한다"며 "앞으로도 여성기업이 강한 기업으로 성장하고 발전할 수 있도록 여성기업 경영애로지원단의 현장 밀착 상담을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



