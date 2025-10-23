본문 바로가기
거창군·거창적십자병원, 치매 조기 검진 서비스 업무협약 체결

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.23 09:21

군민들에게 양질의 치매 조기 검진 서비스 제공

경남 거창적십자병원은 거창군 치매안심센터와 군민들에게 양질의 치매 조기 검진 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.


이번 협약을 통해 양 기관은 상호 협력 체계를 구축하고 ▲진단 및 감별 검사 실시 ▲치매 조기 치료 및 관리 ▲치매 조기 검진사업 홍보 활동 등을 위해 협력하여 지역민의 보건 증진에 힘쓸 예정이다.

거창군－거창적십자병원, 치매 조기 검진 서비스 업무협약 체결.

거창군－거창적십자병원, 치매 조기 검진 서비스 업무협약 체결.

거창적십자병원은 거창군 치매안심센터의 1차 인지 선별검사 결과 인지 저하가 의심되는 대상자에게 정밀검사(뇌 영상 촬영(MRI 등), 혈액검사 등) 및 전문진료를 제공한다.

군 치매안심센터 이정헌 센터장은" 지역사회 내 치매 통합관리체계를 확립하여 지역주민 모두가 안심하고, 편리하게 진료를 받을 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 소감을 전했다.


최준 거창적십자병원장은 "이번 협약을 통해 치매 조기 검진 서비스의 질을 높이는 것은 물론, 치매 친화적인 지역사회를 만드는 데 큰 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 우리병원은 건강 증진과 의료 안전망 구축의 일선에서 선봉장이 되도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.


한편, 거창적십자병원 지난 1일 신경과 전문의를 초빙해 진료를 개시했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
