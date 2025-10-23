[날씨]전국 곳곳 10도 웃돌아 '포근'…강원 등 일부 비

목요일인 23일은 추위가 다소 누그러져 포근한 날씨를 보이겠다.

기상청에 따르면 이날 전국 아침 최저기온은 9~16도, 낮 최고기온은 15~23도로 전망된다.

이날 오전 5시 현재 기온은 ▲서울 11.8도 ▲인천 11.6도 ▲수원 10.4도 ▲춘천 10.9도 ▲강릉 12.5도 ▲청주 12.0도 ▲대전 11.0도 ▲전주 11.5도 ▲광주 13.3도 ▲제주 20.1도 ▲대구 12.4도 ▲부산 15.5도 ▲울산 13.9도 ▲창원 14.6도 등이다.

강원 영동과 경북 동해안, 부산·울산·제주도에는 가끔 비가 내리겠다. 23일부터 이틀간 예상 강수량은 ▲강원 영동 20~80㎜(많은 곳 강원 영동 북부 100㎜ 이상) ▲울릉도·독도 10~40㎜ ▲경북 동해안 5~20㎜ ▲부산·울산 5㎜ 안팎 ▲제주도 5㎜ 미만이다. 최근 잦은 비로 동해안 지역 지반이 약해진 만큼 비로 산사태나 토사유출 등 피해가 발생할 수 있으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5ｍ, 서해 0.5~3.5ｍ, 남해 1.5~3.5ｍ로 예측된다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



