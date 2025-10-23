성남시, 카카오게임즈와 '찾아가는 프렌즈게임 랜드' 운영

특수학교·지역아동센터 등 10개 기관 대상

4차원(4D) 가상현실 체험



경기 성남시(시장 신상진)는 카카오게임즈와 함께 지역 특수학교, 지역아동센터, 종합사회복지관 등 10개 기관을 대상으로 '2025년 찾아가는 프렌즈게임 랜드' 행사를 진행하고 있다고 23일 밝혔다.

지난 9월 25일 성남종합운동장에서 시립도담성남지역아동센터 등 5개 기관 아동들이 2025년도 '찾아가는 프렌즈 게임랜드'에서 체험활동을 하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

'찾아가는 프렌즈게임 랜드'는 2019년부터 성남시와 카카오가 함께 추진해 온 사회공헌 프로그램으로, 게임문화를 접하기 어려운 지역 아동과 청소년, 장애 학생들에게 새로운 즐길 거리와 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 카카오프렌즈 캐릭터를 활용한 가상현실(VR) 게임버스가 직접 학교와 복지시설을 찾아가 아이들이 생생한 게임 체험을 즐길 수 있도록 한다.

올해에는 5월 지구촌어울림축제를 시작으로 6월 성남혜은학교, 9월 성남종합운동장 등에서 순차적으로 행사가 진행됐다. 지난 17일에는 하은지역아동센터 등 3개 기관이 참여했으며, 오는 24일 성은학교를 마지막으로 올해 일정이 마무리될 예정이다.

25인승 버스 내부에는 롤러코스터, 자이로드롭, 대관람차, 회전목마, 관광열차 등 다양한 4D VR 어트랙션이 설치돼 있다. 체험 의자에 앉아 VR 고글과 헤드셋을 착용하면 실제 놀이기구를 타는 듯한 스릴과 생생한 현장감을 느낄 수 있다.

이외에도 휠체어 이용자를 배려한 'ㄷ'자형 볼풀 게임, 눈을 감고 촉감을 이용해 블록을 맞추는 점자블록 게임, 종이비행기 날리기, 라이언 포토존 등 아이들이 함께 즐길 수 있는 부대 프로그램도 운영된다.

성남시는 이번 행사를 통해 아동·청소년이 게임을 긍정적으로 경험하고, 또래와 소통하며 건강한 여가문화를 형성할 수 있도록 지원할 계획이다.

성남시 관계자는 "찾아가는 프렌즈게임 랜드가 아이들이 친구들과 즐겁게 어울리며 게임을 건전하게 체험할 수 있는 소중한 기회가 되길 바란다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>