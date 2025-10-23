롯데百, 타임빌라스 수원 개장 1주년 고객 감사제

내달 9일까지 사은혜택·타임어택 경품 이벤트



롯데백화점은 '타임빌라스 수원' 개장 1주년을 맞아 역대 최대 규모의 고객 감사 행사를 진행한다고 23일 밝혔다.

타임빌라스 수원 외관. 롯데백화점 제공

우선 다음 달 9일까지 '타임 투 셀러브레이트(Time to Celebrate)'를 주제로 주말마다 30만원 이상 구매 시 구매 금액에 따라 10% 상품권 사은 혜택을 제공한다. 또 행사 첫 주 주말과 둘째 주 주말에는 각각 오후 2시와 5시에 타임빌라스 내 전광판의 QR코드 스캔 후 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 600명을 대상으로 아이패드, 에어팟맥스, 애플 워치 등을 증정한다. 타임빌라스 수원 고객만을 위한 리미티드 굿즈도 기획했다. 마뗑킴과 협업한 '토꽁이' 인형 키링을 행사 첫날부터 20만원 이상 구매고객 1000명에게 선착순으로 증정할 예정이다.

2층에서는 이탈리아 니치 향수로 유명한 '아쿠아디파르마'의 신제품 출시 기념 단독 팝업을 선보이며, 3층에서는 대표 글로벌 K패션 브랜드로 자리 매김한 마뗑킴과 드파운드 등을 함께 만나볼 수 있는 '하고하우스' 팝업을 연다. 또 강화도 특산물인 감자와 고구마를 활용한 스낵으로 인기가 높은 '송화칩스' 팝업과, 구독자 65만명을 보유한 인기 유튜버 '여수언니'가 론칭해 독특한 디저트로 완판 행진을 이어가고 있는 '여수언니 봄날엔' 팝업도 각각 2층과 3층에서 선보일 계획이다.

F&B(식음) 매장에서 인기 메뉴를 혜택가에 만나볼 수 있는 '푸드 페스타'도 진행한다. 전국구 유명 맛집을 엄선한 다이닝 에비뉴를 비롯해 타임빌라스 수원에 입점한 32개 F&B 브랜드가 참여해 '고든램지' 트러플버거, '아그라' 무제한코스, '아웃백' 투움바 파스타 등 각 매장마다 대표 인기 메뉴를 1만원 할인 판매한다.

지난해 10월24일 문을 연 타임빌라스 수원은 롯데백화점이 3년의 노력을 기울인 '컨버전스형 프리미엄 쇼핑몰'이다. 2014년 개장한 수원점을 전면 리뉴얼(개보수)해 백화점과 쇼핑몰의 강점을 결합한 컨버전스형 쇼핑몰로 새단장했다. 럭셔리, 뷰티 등 프리미엄 상품군을 강화하고, 상권 최대 규모의 글로벌 스포츠 매장과 무신사 스탠다드 등 MZ세대(밀레니얼＋Z세대)가 선호 콘텐츠를 대거 도입했다. 프리미엄 푸드홀 '다이닝 에비뉴' 등도 새롭게 선보였다.

타임빌라스 수원에서 열린 '파머스마켓' 팝업. 롯데백화점 제공

타임빌라스 수원은 리뉴얼 공사 시작 전인 2022년 대비 우수고객(Avenuel) 매출이 두 배가량 증가했다. 신규 또는 리뉴얼 입점 브랜드들도 전국 최상위권 매장으로 도약했다. 골든구스, 호카 등은 전국 매장 중 매출 순위 3위권 내에 진입했고, 뉴발란스는 상권 최대 규모 플래그십 매장으로 리뉴얼 오픈하면서 20위권에서 10위권 안으로 올라섰다.

또 타임빌라스 수원은 올해에만 두 차례 세계적 권위의 디자인상을 거머쥐었다. 지난 3월에는 새로운 시간이 열리는 공간이라는 철학을 담은 타임빌라스의 디자인 콘셉트가 'IF 디자인 어워드' 본상에 올랐고, 이러한 방향성을 반영해 설계한 타임빌라스 공식 홈페이지는 지난 8월에 '레드닷 디자인 어워드' 본상을 수상했다.

향후에는 상권 최대 규모의 '뷰티관'을 조성하고, 럭셔리·컨템포러리 등 프리미엄 상품군도 강화할 계획이다. 쇼핑몰만의 특화된 경험 콘텐츠도 집중적으로 확대한다. 대형 서점 등 문화공간과 최근 트렌드인 지식재산(IP) 콘텐츠 매장을 도입해 단지 전체에서 차별화 '몰링' 경험을 제공할 예정이다. 현재 대구 수성, 서울 상암, 인천 송도에도 '대형 복합 쇼핑몰' 신규 건설을 진행 중이다.

이승희 롯데백화점 쇼핑몰본부장은 "타임빌라스 수원에 대한 고객들의 관심과 성원에 보답하고자 역대급 규모의 쇼핑 혜택과 다채로운 즐길 거리를 준비했다"며 "앞으로도 차별화된 고객 경험과 가치를 전하는 프리미엄 복합 쇼핑몰을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김흥순 기자



