본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

'로맨스 스캠' 5억 사기에 이정재 측 "강력 대응"

이이슬기자

입력2025.10.22 17:01

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
배우 이정재. 연합뉴스

배우 이정재. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

배우 이정재를 사칭한 일명 '로맨스 스캠' 사건에 소속사 측이 강력 대응하겠다는 입장을 밝혔다.


이정재의 소속사 아티스트컴퍼니는 22일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 "당사는 물론 아티스트 개개인도 어떠한 경우를 불문하고 금품, 계좌이체, 후원 등의 경제적 요구를 하지 않는다"고 밝혔다.

이어 "해당 내용으로 연락을 받으신 경우 즉시 응하지 마시고, 사기 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 부탁드린다"고 당부했다.


소속사는 "유관 기관과 협조하여 관련 사실을 확인하고 있으며, 아티스트 및 팬 여러분의 안전을 위해 강력하게 대응할 예정"이라고 전했다.


전날 JTBC는 50대 여성이 이정재를 사칭한 '로맨스 스캠' 일당으로부터 약 5억원을 갈취당했다고 보도했다. 이들은 인공지능(AI)으로 만든 가짜 사진과 위조 신분증을 동원해 이씨를 사칭한 것으로 알려졌다.

이에 관해 경남경찰청은 캄보디아 소재 조직과의 연계 여부 등 모든 가능성을 열어두고 로맨스 스캠 일당을 추적 중이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기