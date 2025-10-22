LS일렉트릭, 3분기 영업이익 1008억…전년比 51.7%↑

북미 데이터센터 및 변압기 성장 반영

LS일렉트릭이 미국을 중심으로 한 글로벌 전력 수요 확대에 따라 실적을 크게 높였다. 북미 데이터센터 및 초고압 변압기 시장의 성장이 주효했던 것으로 분석된다.

LS일렉트릭은 연결 기준 올해 3분기 매출이 1조2163억원으로 잠정 집계됐다고 22일 공시했다. 지난해 같은 기간보다 19.1% 성장한 수치다. 영업이익은 1008억원으로 전년 동기 대비 51.7% 증가했으며, 순이익은 659억원으로 87.6% 늘어난 것으로 나타났다.

LS일렉트릭 관계자는 "북미 데이터센터와 초고압 변압기 성장이 이어지며 실적 성장을 견인했다"며 "초고압 변압기 생산공장인 부산사업장의 제2생산동 증축이 마무리되면 내년부터 생산능력(CAPA) 증설에 따른 수주 확대, 매출 증대로 이어질 것"이라고 했다.

3분기 기준 수주잔고는 총 4조1000억원 수준으로 전 분기 대비 2000억원 증가했다. 특히 초고압 변압기는 미국 신규 수주 및 고객 확대로 1조9000억원, 사상 최대 수주잔고를 경신했다.





