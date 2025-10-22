본문 바로가기
"생태계 보전은 우리가" … 주남저수지, 민·산·관 합동 환경정화 활동 펼쳐

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.22 11:42

숏뉴스
주민·기업·공무원 힘 모아
깨끗한 생태관광지역 조성

경남 창원특례시는 22일 동판저수지 둘레길(판신∼동월) 일원에서 지역주민, 기업, 공무원이 함께하는 민·산·관 합동 환경정화 활동을 펼쳤다.

주남저수지, 민·산·관 합동 환경정화 활동 실시 단체 사진.

주남저수지, 민·산·관 합동 환경정화 활동 실시 단체 사진.

이번 행사는 지역주민이 중심이 되어 기업과 공무원이 함께한 협력형 정화 활동으로, 주남저수지의 생태계 보전과 깨끗한 생태관광지 조성을 목표로 진행됐다.


이날 행사에는 창원주남생태관광협회 회원과 지역주민 25명, 해성디에스 임직원 20명, 주남저수지과 직원 5명 등 총 50명이 참여했다.

참가자들은 안전교육을 시작으로 동판저수지 둘레길(판신∼동월마을) 일대의 방치된 생활쓰레기를 수거하며, '내가 사는 마을은 내가 지킨다'는 마음으로 정화 활동에 적극적으로 동참했다.


김장하 창원주남생태관광협회 회장은 "주남저수지는 창원을 대표하는 생태관광지로, 주민 스스로 환경을 가꾸는 것이 가장 큰 힘이다"며 "앞으로도 지속적인 정화 활동을 추진해 깨끗한 주남을 만들어 가겠다"고 말했다.


하주형 해성디에스 창원 사업장장은 "기업의 ESG 경영의 일환으로 지역 환경정화 활동에 함께하게 되어 뜻깊다"며 "기업이 환경보전의 동반자로서 지역사회와 상생하며 지속적인 환경보호 활동을 이어가겠다"고 전했다

한편, 창원특례시는 오는 11월에도 환경정화 활동을 이어갈 계획이며, 주남저수지를 찾는 시민과 관광객이 쾌적하고 아름다운 자연을 즐길 수 있도록 지속적인 관리에 힘쓸 예정이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
무단전재 배포금지

