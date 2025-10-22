글래스돔, IGSC와 ‘유럽 환경성적표지 검증’ 연동체계 구축

탄소 데이터 관리·검증 통합 솔루션

글로벌 환경 규제 대응력 강화

탄소배출 데이터 관리 솔루션 기업 글래스돔은 국제지속가능인증원(IGSC)과 유럽 환경성적표지(EPD) 검증 연동체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 전력기기, 자동차용 복합소재, 전기전자 부품 및 건축자재 등 다양한 산업군의 수출 제조기업들이 효율적으로 EPD 검증에 대응할 수 있도록 데이터·검증 연계 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.

함진기 글래스돔 대표(오른쪽)와 임노현 국제지속가능인증원 대표가 유럽 환경성적표지(EPD) 검증 연동체계 구축을 위한 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 글래스돔 AD 원본보기 아이콘

EPD는 제품과 서비스의 원료 채취부터 생산·수송·유통·사용·폐기까지 전 과정에 대한 환경 영향을 정량적으로 표시해 공개하며, 소비자와 기업이 친환경 제품을 비교·선택할 수 있도록 돕는 평가 도구다.

이번 MOU를 통해 글래스돔은 현장 데이터 관리 시스템, 탄소배출량 산정, LCA(전과정평가) 입력 데이터 연동, 자동 보고 기능 등 기술적 솔루션을 제공하고, IGSC는 검증 기준 수립, 문서 심사, 인증 발행 등 인증·검증 역할을 수행하기로 했다. 양사는 중장기적으로 데이터·검증 통합 모델을 공동 기획해 연계 솔루션을 제공, 국내 기업들의 EU EPD 규제 대응과 ESG 경쟁력 강화를 지원할 계획이다.

함진기 글래스돔 대표는 "이번 협약은 국내 제조기업들이 복잡한 EU 환경 규제에 대응할 수 있도록 기술적·제도적 지원 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "글래스돔은 앞으로도 데이터 기반 솔루션으로 기업들이 지속가능경영 생태계를 조성하고 국제 경쟁력 강화를 도모할 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



