한국거래소, 2025년 코넥스시장 상장법인 합동 IR 개최

김진영기자

입력2025.10.22 10:45

한국거래소가 내달 6일 한국IR협의회, 코넥스협회와 함께 '2025년 코넥스시장 상장법인합동 IR'을 개최한다고 22일 밝혔다.


이번 행사에는 코넥스시장 상장법인 33사가 참여 예정이며, 기업별 1:1 미팅 및 현장 질의응답을 통해 기업에는 자금조달의 기회를, 투자자에게는 양질의 기업정보를 제공할 것으로 기대된다.

한국거래소 마켓스퀘어 홍보관에서 진행되는 이번 기업설명회는 3개 세션(세션당 11사)으로 나눠 기업당 2회씩(각 50분) 진행되며, 중소벤처 업계 현황(중소벤처기업연구원 나수미 연구위원) 및 로봇·인공지능(AI) 업황 설명회(한국투자증권 이동연 애널리스트)도 개최한다.


이번 합동 IR은 코넥스 시장 및 상장법인에 관심 있는 투자자라면 누구나 무료로 참가할 수 있으며 한국IR협의회 홈페이지를 통해 다음 달 5일까지 사전 신청이 가능하다. 사전신청자를 대상으로 행사 당일 소정의 기념품이 제공될 예정이다.


한국거래소는 앞으로도 코넥스 상장법인의 IR을 적극적으로 지원하는 동시에 원활한 투자정보 제공 등을 위해 지속해서 노력할 계획이라고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
