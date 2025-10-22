본문 바로가기
중기중앙회, 스테인리스 활용한 혁신 아이디어 제시 中企 시상

김철현기자

입력2025.10.22 11:00

제4회 스테인리스 중소기업 아이디어 공모전 시상식

중소기업중앙회는 한국철강협회와 함께 22일 '제4회 스테인리스 중소기업 아이디어 공모전 시상식'을 개최했다고 밝혔다. 올해 네 번째를 맞는 이번 공모전은 스테인리스 소재를 활용한 중소기업의 혁신 아이디어를 발굴해, 대·중소기업 간 상생 협력과 철강 관련 신수요를 창출하기 위해 마련됐다.


이번 공모전에는 총 29개 업체가 참가해 시장성, 기술성, 혁신성, 컨설팅 필요성 등의 심사기준에 따라 평가를 거쳐 총 6개 중소기업이 선정됐다.

중기중앙회, 스테인리스 활용한 혁신 아이디어 제시 中企 시상
산업통상부 장관상은 스테인리스를 활용한 프레스형 레이온 싱크볼을 개발한 한국주택가구협동조합·백조씽크 컨소시엄이 수상했으며, 중소벤처기업부 장관상은 수경 시설용 고내식성 스테인리스 기반 광화학 오존 살균 램프 시스템을 개발한 모아수가 수상했다.


중소기업중앙회장상은 PE 복합 스테인리스 강판재 모서리 구조를 갖는 내진형 물탱크를 개발한 성일테크원과 친환경 스테인리스를 이용한 호스릴 비상소화장치를 개발한 중경기술이 수상했다. 한국철강협회장상은 조립형 스테인리스 물탱크를 개발한 문창과 대나무 물결마디형 스텐 그레이팅을 개발한 원재산업이 받았다.


양찬회 중소기업중앙회 혁신성장본부장은 "이번 공모전이 자본과 기술력의 한계로 상용화에 어려움을 겪는 중소기업들의 혁신성장에 마중물이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 이번 공모전과 같은 협력사업을 발굴하고 정례화시켜, 좋은 아이디어를 가진 중소기업들이 지속 성장할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
