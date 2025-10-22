본문 바로가기
국민은행, '모니모 KB 매일이자 통장' 판매 한도 확대

부애리기자

입력2025.10.22 09:51

숏뉴스

KB국민은행이 삼성금융네트웍스의 금융 플랫폼 '모니모'와 협업한 '모니모 KB 매일 이자 통장'의 판매 한도를 늘렸다.


22일 KB국민은행에 따르면 '모니모 KB 매일 이자 통장'은 지난 4월 출시 이후 약 두 달 만에 판매 한도인 22만5000좌를 모두 소진했다. 이후 금융당국의 혁신금융서비스 추가 승인을 받아 기존 22만 5000좌를 포함해 총 102만 5000좌까지 판매가 가능해졌다.

해당 상품은 모니모 앱에서 개설 가능한 수시입출금통장으로 '매일 이자받기' 서비스를 통해 하루만 자금을 예치해도 일 단위로 이자를 지급받을 수 있다.


'모니모 KB 매일 이자 통장'은 일 잔액 200만원까지 최고 연 4.0%의 금리(기본이율 연 0.1%, 우대금리 최고 연 3.9%포인트)를 제공한다. 이 통장은 삼성카드·삼성생명·삼성화재 관련 자동이체 등록 등에 대한 우대금리를 제공하며, 모니모의 다양한 미션을 통해 적립한 전용 포인트 '모니머니'는 현금으로 자동 전환돼 추가 이자 혜택을 제공한다.


KB국민은행 관계자는 "앞으로도 고객 중심의 디지털 혁신과 생활 밀착형 금융서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
