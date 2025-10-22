본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

신보중앙회 "재창업 교육 수료자에 116억 신용보증 지원"

이성민기자

입력2025.10.22 09:39

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신용보증재단중앙회는 '희망리턴패키지 일사천리 재창업교육' 수료자 2500여명 중 473개사에 총 116억원의 신용보증을 지원했다고 21일 밝혔다.

신보중앙회 "재창업 교육 수료자에 116억 신용보증 지원"
AD
원본보기 아이콘

희망리턴패키지 일사천리 재창업교육은 지난 3월부터 지역신보 소각채무자 및 폐업(예정) 소상공인 등을 대상으로 진행됐다. 금융·재무, 마케팅, 법률, 세무 등 소상공인의 영업역량과 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 실무 교육을 제공하고 있다. 교육은 다음달까지 진행된다.


수료자에게는 ▲지역신보의 재도전 지원 특례보증 신청 자격 ▲재창업 특례보증 우대 혜택 ▲소상공인시장진흥공단의 재도전 특별자금 신청 자격 ▲새출발기금 원금 추가 감면 ▲일대일 맞춤형 컨설팅 등 실질적인 금융·비금융 지원이 연계 제공된다.

재창업 교육은 희망리턴패키지 공식누리집에서 신청할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"가스레인지 당장 바꿔라" 전문가 경고 '충격'

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

새로운 이슈 보기