파주시, 반려동물과 함께하는 'DMZ 평화의 길 펫 트레킹' 11월 8일 개최

이종구기자

입력2025.10.22 09:32

경기 파주시는 오는 11월 8일 파평면 리비교 역사문화공원에서 '디엠지(DMZ) 평화의 길 펫 트레킹' 행사를 개최한다고 22일 밝혔다.

파주시, 반려동물과 함께하는 ‘디엠지(DMZ) 평화의 길 펫 트레킹’ 포스터. 파주시 제공

파주시, 반려동물과 함께하는 '디엠지(DMZ) 평화의 길 펫 트레킹' 포스터. 파주시 제공

이번 행사는 시민들이 바쁜 일상에서 벗어나 반려동물과 함께 임진강변을 따라 산책하며 건강을 챙기고 반려동물 예절 강의를 통해 유익한 정보를 얻을 수 있도록 기획됐다.


주요 프로그램으로는 ▲반려동물과 함께 '디엠지(DMZ) 평화의 길' 9코스 걷기 ▲체험 공간(반려동물 발 도장 액자 만들기, 바람개비 머리핀 만들기, 전통놀이, 반려동물 배변 교환소) ▲사진 찍는 곳(포토존) ▲반려동물 예절 강의 등 다양한 체험 활동이 마련되어 있다.

참가자에게는 반려동물을 위한 간식, 배변 봉투, 생수 등의 기념품이 제공되며, 반려동물과 함께 9코스를 완주한 견주에게는 완보 인증서도 수여된다.


참가 신청은 오는 10월 31일까지 파주도시관광공사 누리집을 통해 가능하다. 참가비는 팀당 1만원이며, 한 팀당 반려견 한 마리로 최대 3인까지 신청할 수 있다. 자세한 사항은 전화로 문의하면 된다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
