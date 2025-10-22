NH농협카드, 미성년 자녀 가족용 'zgm 스스로카드' 출시

청소년 전용혜택…이용한도·시간설정해 안전결제 유도

NH농협카드는 자녀 스스로 경제 활동을 경험하는 미성년자 가족 신용카드 'zgm 스스로카드'를 출시했다고 22일 밝혔다.

NH농협카드가 출시한 미성년 자녀 가족카드 'zgm 스스로카드'. NH농협카드 AD 원본보기 아이콘

금융혁신지원특별법에 따라 혁신금융서비스로 지정된 상품이다. 미성년 자녀 대상으로 발급 가능한 가족 신용카드다. 카드를 소지한 부모의 자녀면서, 만 12~18세인 청소년이면 발급 받을 수 있다.

카드는 청소년 스스로 경제생활을 경험하며 금융 자신감을 기르도록 설계됐다.

먼저 청소년 전용 혜택으로 편의점, 대중교통, 커피, 서점·문구, 잡화, 교육 등 생활 밀착 가맹점에서 최대 2%의 청구할인 혜택을 제공한다.

안전하게 카드를 쓸 수 있도록 이용 영역은 일부 한정한다. 이용 가능 영역은 기본생활(음식점, 카페, 배달 애플리케이션, 교통 등), 일상쇼핑(온라인쇼핑, 편의점, 올리브영 등), 취미여가(PC방, 영화관, 사진관, 스포츠센터 등), 자녀교육(스터디카페, 독서실, 서점, 학원 등)이다. 해외 이용은 불가하다.

이용한도와 이용시간도 정할 수 있다. 이용한도는 월 최대 50만원, 이용시간은 1시간 단위로 설정 가능하다. 부모회원의 NH페이 앱을 통해 지정하면 된다.

연회비는 1000원이다. 카드 혜택 및 유의사항 등 자세한 내용은 NH농협 전국 영업점 및 NH페이, NH농협카드 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

NH농협카드 관계자는 "청소년의 올바른 소비습관을 기를 수 있는 zgm 스스로카드를 출시했다"며 "청소년이 편리하고 안전하게 금융 첫 걸음을 걷도록 NH농협카드가 함께 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>