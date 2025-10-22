오뚜기, '2025 <오뚜기 잇> 스프 그릇' 팝업 전시 진행

'오뚜기 스프' 출시 55주년 기념 브랜드 팝업

10월 29일~31일 북촌 ‘힐로재’서 진행

오뚜기가 '오뚜기 스프' 출시 55주년을 맞아 오는 29일부터 31일까지 서울 북촌에서 '2025 <오뚜기 잇> 스프 그릇' 팝업 전시를 진행한다고 22일 밝혔다.

'오뚜기 잇'은 식품을 지칭하는 'eat(잇)'과 식사 도구를 뜻하는 'it(잇)', 이 두 가지 개념을 '잇는다'는 의미를 담은 오뚜기의 식문화 도구 개발 프로젝트다. 음식과 도구, 사람을 연결하며 식문화의 다양성과 풍요로움을 확장해온 '오뚜기 잇'은 2023년 '라면 그릇', 2024년 '카레 그릇'에 이어 올해 '스프 그릇'을 주제로 세 번째 프로젝트를 이어간다.

이번 행사에서는 식탁 위 따뜻한 순간을 담아낼 '오뚜기 스프 그릇'을 제안한다. 서울대학교 공예과 도예전공 작가들이 참여해 오뚜기의 다양한 스프 제품(분말·컵·프레스코·냉장)을 직접 경험하고, 스프가 지닌 따뜻함과 여유로운 일상을 각자의 시선으로 해석한 다채로운 작품을 선보인다.

특히 '일상 속 사이와 자리를 채우는 스프'를 주제로 ▲스프 볼&플레이트(도예가 유희송X작가 무과수) ▲스프 머그(서울대 도예가X롱블랙팀) ▲스프 볼&나눔 그릇(한정용 교수X가족) ▲양파 스프 볼(셰프 임기학X도예가 이준호) 등 협업 작품이 전시될 예정이며, 현장에서 스프 그릇을 직접 구매할 수 있다.

해당 팝업 전시는 서울 종로구 북촌 '힐로재'에서 진행된다. 북촌 일대에서 열리는 '행복작당 2025' 행사의 참여 부스로 운영되며, '행복작당 2025' 입장권 소지자에 한해 입장이 가능하다. 입장권은 네이버 예약을 통해 예매할 수 있다.

오뚜기 관계자는 "맛있고 즐거운 식사를 위해 식품과 식사 도구를 꾸준히 탐구해 온 오뚜기의 진심을 도예라는 새로운 방식으로 전하고자 이번 프로젝트를 기획했다"며 "이번 전시가 식탁 위 작은 여유를 나누는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 '오뚜기 잇'을 통해 풍요로운 식문화 경험을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



