신라 공주 무덤 '쪽샘 44호분' 다시 쌓는다…APEC 맞춰 공개

30일~11월 1일 축조실험 설명회

비단벌레 날개 말다래 출토 고분 복원

경주 쪽샘 44호분 축조실험 8단계 모습

신라 왕족의 무덤으로 알려진 경주 쪽샘 44호분이 APEC 정상회의를 앞두고 다시 쌓아 올려진다.

국립문화유산연구원 국립경주문화유산연구소는 30일부터 다음 달 1일까지 경주 쪽샘유적발굴관에서 '쪽샘 44호분 축조실험 설명회'를 한다고 22일 밝혔다.

쪽샘 44호분은 비단벌레 날개로 장식된 말다래를 비롯해 유물 800여 점이 출토된 신라 대표 고분이다. 어린 공주의 무덤으로 추정된다.

연구소는 2014년부터 2023년까지 진행한 발굴과 학제 간 연구를 통해 무덤 축조의 전 과정을 복원했다. 이를 토대로 지난해부터는 실제 축조 과정을 재현하는 실험을 진행하고 있다. 세계 고고학에서도 유례를 찾기 힘든 시도다.

현재 목조 구조물을 세우고, 주인공의 시신과 부장품을 안치한 2중 덧널을 조성한 뒤 돌을 쌓는 단계까지 진행했다. 전체 21단계 중 8단계에 해당하는 과정이다.

경주 쪽샘 44호분 덧널 축조 모습 원본보기 아이콘

설명회는 오전 10시부터 오후 5시까지 30분 간격으로 운영된다. 발굴에 참여한 학예연구사와 연구원이 직접 해설한다. 관람객은 덧널·목조 구조물·돌무지 등 주요 시설과 축조 도구, 제작 방식 등에 대해 설명을 들은 뒤 실제 실험 현장과 출토 유물을 확인할 수 있다. 외국인을 위한 영어·일본어·중국어 통역 서비스도 제공된다.

연구소 관계자는 "'APEC 2025 한국 투어 프로그램'으로 내국인뿐 아니라 APEC 참가자와 외국인 관광객에게도 공개되며, 신라의 장례 문화와 건축 기술을 직접 체험하는 자리가 될 것"이라며 "경주가 간직한 신라의 찬란한 문화를 전 세계에 알리는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



